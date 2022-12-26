Mekanın sahibi

Galatasaray, Dünya Kupası molası sonrası ligde bıraktığı yerden başladı. Dün akşam İstanbulspor'u konuk eden sarıkırmızılı ekip, İstanbulspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe'nin yenildiği, Beşiktaş'ın ise berabere kaldığı haftada liderlik fırsatı yakalayan Cimbom, ilk yarıda adeta fırtına gibi esti. Rakibini sağlı sollu ataklarla sıkıştıran Galatasaray, 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis'in attığı 2 golle soyunma odasına mutlu bir şekilde gitti. Ancak 82'de Mehmet'in attığı gol hem futbolcuların hem de Nef Stadı'ndaki taraftarların büyük stres yaşamasına neden oldu. Özellikle de 90+3'te Emir'in karşı karşıya şutu yürekleri ağza getirdi



FENERBAHÇE'DEN DEVRALDI

Okan'ın kritik müdahalesi Cimbom'a hayat öpücüğü verirken Galatasaray karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasındaki 2-1'lik Ankaragücü yenilgisine karşın ligin en üst basamağında yer alan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 4 haftalık liderlik serisine son verdi ve 15. haftada zirveye çıktı. Aslan gelecek hafta Sivas deplasmanına gidecek.



KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Okan Buruk, Keçiörengücü maçına göre İstanbulspor karşısında 11'de 8 değişiklik yaptı. Buruk, Leo Dubois, van Aanholt, Seferovic, Berkan, Emin Bayram, Barış Alper ve Mata'yı İstanbulspor karşısında yedek soyundurdu. Bu futbolcuların yerine Okan, Midtsjö, Kerem, Mertens, Gomis, Abdülkerim, Kazımcan ve Sacha Boey'u sahaya sürdü.



OKAN'DAN ALTIN DOKUNUŞ

Cezalı Muslera'nın yerine kalede Okan Kocuk görev yaptı. Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynayan 27 yaşındaki kaleci ligde ilk kez görev aldı. Mehmet'in attığı golde yapacak fazla bir şeyi olmayan Okan, 90+3'te ise Emir'in karşı karşıya vuruşunu ayağının ucuyla dışarı çeldi ve skorun 2-2'ye gelmesini engelledi. Ancak hakem, aut vermeyi tercih etti.



SERGIO OLIVEIRA 2. YARI

Sergio Oliveira formasına kavuştu. 2022 FIFA Dünya Kupası arasında yapılan antrenmanlarda Oliveira bileğinden sakatlık geçirmişti. Tedavi sürecini tamamlayan Portekizli oyuncu, İstanbulspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Okan Buruk, İstanbulspor son anlarda baskı yapınca Oliveira'yı 89. dakikada oyuna sürmek zorunda kaldı.