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Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği bilinirken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın, transfer kararını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:53
Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

İspanyol medyasından Marca, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Depay ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Gazete, yıldız oyuncunun gelen tüm transfer tekliflerini reddettiğini aktardı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Bununla beraber, önümüzdeki yaz sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz olarak takımdan ayrılmak istediğini sayfalarına taşıdı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Barcelona yönetimi ise kış transfer döneminde onu satmayı planlıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Böylece ondan maddi kazanç elde etmek istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Marca, Barcelona'nın Depay'ın transfer planı nedeniyle çaresiz olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Avrupa'nın önemli kulüplerinin ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Depay ve kulübünün bundan sonra yapacağı hamleler ise merak ediliyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldız, Ocak ayından itibaren istediği kulüplerle masaya oturabilecek.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Hollandalı yıldız, Dünya Kupası maçları da dahil bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 5 gol atarken 1 asist yaptı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Barcelona Teknik Direktörü Xavi onu lig ve Avrupa'da fazla tercih etmedi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

MEMPHIS DEPAY KİMDİR?
Memphis Depay Hollanda'nın Moordrecht şehrinde doğdu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Yıldız oyuncu, 13 Şubat 1994'te dünyaya geldi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Depay, 1.78 boyunda.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Depay, kanatlarda ve forvette oynayabiliyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Hollandalı futbolcu, kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

2009-10 sezonunda PSV altyapısında transfer oldu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

Ardından, PSV U17, U19 ve PSV A Takımı'nda oynadı.

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