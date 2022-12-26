Galatasaray'ın transfer hedefi Memphis Depay'dan karar! Barcelona...

İspanyol medyasından Marca, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Depay ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
İspanyol medyasından Marca, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Depay ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Gazete, yıldız oyuncunun gelen tüm transfer tekliflerini reddettiğini aktardı.
Bununla beraber, önümüzdeki yaz sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz olarak takımdan ayrılmak istediğini sayfalarına taşıdı.
Barcelona yönetimi ise kış transfer döneminde onu satmayı planlıyor.
Böylece ondan maddi kazanç elde etmek istiyor.
Marca, Barcelona'nın Depay'ın transfer planı nedeniyle çaresiz olduğunu belirtti.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Depay ve kulübünün bundan sonra yapacağı hamleler ise merak ediliyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldız, Ocak ayından itibaren istediği kulüplerle masaya oturabilecek.
Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Hollandalı yıldız, Dünya Kupası maçları da dahil bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 5 gol atarken 1 asist yaptı.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi onu lig ve Avrupa'da fazla tercih etmedi.
MEMPHIS DEPAY KİMDİR?
Memphis Depay Hollanda'nın Moordrecht şehrinde doğdu.
Yıldız oyuncu, 13 Şubat 1994'te dünyaya geldi.
Depay, 1.78 boyunda.
Depay, kanatlarda ve forvette oynayabiliyor.
Hollandalı futbolcu, kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başladı.
2009-10 sezonunda PSV altyapısında transfer oldu.
Ardından, PSV U17, U19 ve PSV A Takımı'nda oynadı.
Depay, Manchetser United ve Lyon gibi takımlarda da oynadı.
2021-22 sezonunda Barça'nın yolunu tuttu.