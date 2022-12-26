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GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek zirveye oturdu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirirken o konuya dikkat çekti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 08:27
GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - BURUK GOMIS'E TEŞEKKÜR ETMELİ

F.Bahçe'nin Trabzon mağlubiyeti ile liderlik koltuğuna oturma şansı büyük olduğundan G.Saray taraftarı beklendiği gibi stadı doldurmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

G.Saraylı futbolcular da zayıf rakibi göz önüne almadan oyuna tempolu ve atak başladılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Organize pozisyon bulmaya dahi genel gidişatta gerek yoktu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Her orta, her korner son derece tehlikeli oluyordu. Bunlardan iki tanesinde de Gomis golleri attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Sonrasında doğal olarak G.Saray'ın temposu ve hırsı frenlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Rakip de hücumda bir etkinlik koyamadığı için iş rölantide gidiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Hiç atak yapamayan İstanbulspor, bir duran toptan farkı 1'e indirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Bu tabii G.Saray'da bir şok etkisi yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Çünkü iki farklı avantaja sahip bir takım gol yediği zaman genelde sıkıntılı bir durum oluşur.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Nitekim uzatma bölümünde İstanbul maçın en net gol pozisyonunu kaçırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Aslında hakem aut verdi ama normalde Okan golü kurtarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Bu maç bir kere daha gösterdi ki, çok rahat giden bir oyunda bile, iki farklı da önde olsan işin ciddiyetini elden bırakmayacaksın.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Sonuçta son bölümdeki sıkıntılara rağmen G.Saray üç puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

G.Saray'da Icardi ve Seferovic'ten sonra Gomis 3. santrfordu ama ilerlemiş yaşına rağmen bugüne kadar attığı kritik goller ve yaptığı katkılar nedeniyle Okan Buruk'un ona özellikle teşekkür etmesi gerekir.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Dünkü maçta beklentinin altında kalan iki isim, çok arzulu olmasına rağmen Kerem ve bana göre ilk defa bu kadar kötü oynayan Rashica'ydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Galatasaray'ın alternatifli kadrosu var ancak iki tane alternatifsiz var; biri doğal olarak Muslera, ikincisi de Nelsson.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Ülkemizin en köklü kulüplerinden birisi olan İstanbulspor'a üzülmemek elde değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı!

Seneler sonra Süper Lig'e yükseliyorsun, TFF 1. Lig'deki kısıtlı kadrondan daha zayıf bir kadro ile oynuyorsun. Yazık…

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