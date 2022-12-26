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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek zirveye yerleşen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Belotti ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:39
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de transfer sezonu 12 Ocak'ta start alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Transfer sezonu yaklaşırken Galatasaray'da da büyük hareketlilik yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Birçok yıldızın ismi sarı-kırmızılı kulüple anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

İtalyan medyasına göre Roma'nın yıldızı Andrea Belotti ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan santraforu Galatasaray dışında Serie A ekiplerinden Fiorentina da istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Takvim'in aktardığı habere göre İtalyan medyasında, "Belotti'nin sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona eriyor. Uzatma olasılığı var ama her şey ona bağlı. Ancak talipler de eksik değil. Fiorentina ve Galatasaray yoğun bir şekilde Belotti ile ilgilenmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Belotti, Roma'da bu sezon 19 maçta forma giydi. 2 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

İtalyan futbolcu geçen sezon ise 23 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

8 gol ve 1 asistle 9 gole katkıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Yıldız oyuncu için şimdiye kadar 14.4 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Palermo ve Torino'nun da formasını giyen Belotti, 44 kez İtalya Milli Takım formasını giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

12 kez fileleri havalandırmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Kariyeri boyunca 407 maçta forma giyen Belotti 160 gol atarken 35 de asiste imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

ANDREA BELOTTI KİMDİR?

20 Aralık 1993 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Profesyonel futbol kariyerine Albino Leffe altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Sırasıyla Palermo, Torino ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Forvet hattında oynayan Belotti, santrafor olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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