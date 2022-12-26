GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Takvim'in aktardığı habere göre İtalyan medyasında, "Belotti'nin sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona eriyor. Uzatma olasılığı var ama her şey ona bağlı. Ancak talipler de eksik değil. Fiorentina ve Galatasaray yoğun bir şekilde Belotti ile ilgilenmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.