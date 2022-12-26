GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de transfer sezonu 12 Ocak'ta start alıyor.
Süper Lig'de transfer sezonu 12 Ocak'ta start alıyor.
Transfer sezonu yaklaşırken Galatasaray'da da büyük hareketlilik yaşanıyor.
Birçok yıldızın ismi sarı-kırmızılı kulüple anılıyor.
İtalyan medyasına göre Roma'nın yıldızı Andrea Belotti ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor.
Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan santraforu Galatasaray dışında Serie A ekiplerinden Fiorentina da istiyor.
Takvim'in aktardığı habere göre İtalyan medyasında, "Belotti'nin sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona eriyor. Uzatma olasılığı var ama her şey ona bağlı. Ancak talipler de eksik değil. Fiorentina ve Galatasaray yoğun bir şekilde Belotti ile ilgilenmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Belotti, Roma'da bu sezon 19 maçta forma giydi. 2 gol attı.
İtalyan futbolcu geçen sezon ise 23 karşılaşmada görev aldı.
8 gol ve 1 asistle 9 gole katkıda bulundu.
Yıldız oyuncu için şimdiye kadar 14.4 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Palermo ve Torino'nun da formasını giyen Belotti, 44 kez İtalya Milli Takım formasını giydi.
12 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Kariyeri boyunca 407 maçta forma giyen Belotti 160 gol atarken 35 de asiste imza attı.
ANDREA BELOTTI KİMDİR?
20 Aralık 1993 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Albino Leffe altyapısında başladı.
Sırasıyla Palermo, Torino ve Roma formaları giydi.
Forvet hattında oynayan Belotti, santrafor olarak görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro...