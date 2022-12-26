Fark atmalıydık

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, daha farklı kazanmaları gerekirken işi sıkıntıya soktuklarını dile getirdi. "Maçın başında bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek son dakikalarda stres yaşamazdık. Daha farklı kazanmamız gereken bir maçtı. Daha üretken bir performans sergilemeliydik" ifadelerini kullanan sarı kırmızılı çalıştırıcı şöyle devam etti: Biraz panik olduk ancak kazanmayı başardık. Liderliğe yükseldik ama önemli olan bunu devam ettirebilmek... Buruk ayrıca oyuncularını kutladı ve galibiyet serisini sürdürmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Buruk, sarı kırmızılı taraftarlara da teşekkür ederek "Onların desteğini almak çok önemli" dedi