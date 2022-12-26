Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Beşiktaş tek tek eriyor. Bir futbolcu oyun durduğu anda rakibe kafa atıyorsa, o takım fizik olarak hazır değildir. Çünkü fizik olarak hazır olmayan bir futbolcu böyle aptalca bir şey yapar. Beşiktaş 10-15 dakika saman alevi sonra söndü. Gaziantep istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da kendi istediği gibi oynamaya zorladı.



