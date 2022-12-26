Haberler Galatasaray Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ı ortaya koyduğu futbolla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 07:03
Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

İki takım arasında büyük kalite farkı var...

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Ama bu kadar fark olmasına rağmen Galatasaray 2-0'ı yakaladıktan sonra oyunun hakimiyetini İstanbulspor'a bıraktı.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Hiçbir zaman garanti olmayan bir netice futbolda ama oluyor böyle şeyler...

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Maalesef Türkiye'de akşam yatılıyor, sabah karar alınıyor ligdeki takım adeti değişiyor.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Sahası, seyircisi olmayan takımların bazı yerlerde olmaması gerekir.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Galatasaray'da ilk yarı Gomis sahneye çıktı, işi bitirdi.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Bence bu sene Süper Lig'de Gomis kadar, oynadığı sürelerde takımına faydalı olan bir oyuncu tahmin ediyorum ki yoktur.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Golleri atmasının yanında pres yaptı, kendi kale sahasına geldi top çıkardı, her şeyi yapmaya çalıştı, tek kelimeyle bravo...

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle hava yakalamıştı.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Fenerbahçe'nin Giresun yenilgisi, ardından da Trabzonspor mağlubiyetini avantaja çevirdi ama dün İstanbulspor maçı gösterdi ki öyle isimle kazanılmıyor.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Kazanabilirsin ama senden kademe olarak aşağıda bir takımın karşısında ecel terleri döken, panikleyen bir Galatasaray ve seyircisi vardı.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Futbol böyle bir şey. Rakip zayıf olabilir, o zaman işini bitireceksin.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Yoksa dün akşamki gibi ecel terleri dökersin.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

BEŞİKTAŞ ERİYOR
Federasyon Başkanı, "Hakemler iyi, üzerlerine fazla gidiliyor" diyor ama her basın toplantısı hakemlerden en fazla o konuşuyor. Peki hakemler vazifelerini iyi yapıyorlarsa niye konuşuyorsunuz!

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Spor programlarında hakemler konuşuluyormuş. Adam göstere göstere kafa atacak ama burnu kırılmadı diye hakem kafa atana sarı gösterecek sonra o oyuncuyu devrede hocası 'Sen atamadın, bari ben alayım' diye çıkaracak. Kırmızı kart olacak pozisyon 25. dakikada yaşandı. Sonrasında oynanacak üçte ikilik bir bölüm var. Ama bizim hakemlerimiz iyi... Bu Atilla Karaoğlan, FIFA listesine konuldu.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Peki hakem maça yüzde kaç tesir etti? Bence yüzde 90.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Beşiktaş tek tek eriyor. Bir futbolcu oyun durduğu anda rakibe kafa atıyorsa, o takım fizik olarak hazır değildir. Çünkü fizik olarak hazır olmayan bir futbolcu böyle aptalca bir şey yapar. Beşiktaş 10-15 dakika saman alevi sonra söndü. Gaziantep istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da kendi istediği gibi oynamaya zorladı.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Weghorst çok iyi başladı ama düştü. Neden? Cenk geldikten sonra Şenol Güneş ona da yer açmak istedi. Cenk en çok gol atılacak yer olduğu için ceza alanının ortasını tercih etti.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Cenk oraya gelince Weghorst kenara gitmeye başladı. Ama oyun stili kenarda değil ortada etkili. Yani Beşiktaş çift santrfor oynarken iki forvet birbirini markajladı.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray - İstanbulspor maçı yorumu: Böyle ecel terleri dökersin...

Rakip defansın da işi kolaylaştı. Çünkü kalabalık olması defansın avantajınadır.

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