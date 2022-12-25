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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın gözdesini istiyorlar! Ada ekibi teklif yapacak
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Memphis Depay ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Son olarak yurt dışından gelen haberlere göre İngiliz ekiplerinden Newcastle futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı camia tarafından yakından takip edilmekte. İşte detaylar...
Adı Galatasaray'la anılan Memphis Depay, Newcastle United'ın gündeminde... El Mundo Deportivo'nun haberine göre; Newcastle, Ocak ayında Depay için Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun da gelecek ay Barça'dan ayrılmayı planladığı vurgulandı. Öte yandan Depay'ın Türkiye'ye çok da sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında...