Nef’te 10 puan

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon kendi evinde 5 maça çıktı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Sarı-kırmızılılar ligde sahasında son olarak Beşiktaş ile mücadelede etti ve derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray,Süper Lig'de bu sezon kendi evinde 5 maça çıktı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Sarı-kırmızılılar ligde sahasında son olarak Beşiktaş ile mücadelede etti ve derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.