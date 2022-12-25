Haberler Galatasaray Nef’te 10 puan

Nef’te 10 puan

GalatasaraySüper Lig'de bu sezon kendi evinde 5 maça çıktı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Sarı-kırmızılılar ligde sahasında son olarak Beşiktaş ile mücadelede etti ve derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Nef’te 10 puan
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon kendi evinde 5 maça çıktı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Sarı-kırmızılılar ligde sahasında son olarak Beşiktaş ile mücadelede etti ve derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
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