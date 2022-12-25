Haberler Galatasaray Hedef 9 puan

Hedef 9 puan

Okan Buruk, İstanbulspor maçının önemine dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Hedef 9 puan

Üst üste gelen Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına mutlu giren Galatasaray, İstanbulspor'u da seriye eklemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Cimbom, Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak ve bu maçlardan 9 puan hedefleniyor.

Bugünkü karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Okan Buruk, yakaladıkları rüzgarın tersine dönmemesi için İstanbulspor maçının çok önemli olduğunu kaydetti. Hazırlık döneminin geride kaldığını ifade eden Buruk, "Artık her şeyimizle lige odaklanmalıyız. Taraftarlarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Ama öncelikli hedefimiz zirve.. Zirveyi alana kadar durmak yok" diye konuştu.

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