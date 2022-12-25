Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İstanbulspor maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor. İstanbulspor'u konuk edecek Galatasaray'da maç öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri;

"Liderlik, bizim için büyük bir motivasyon. Lider olarak stadyumu terk etmek ve taraftarlarımızla kutlamayı hayal ediyoruz. Bu oyuncularıma olumlu yansıyacaktır. Lider olmak istiyoruz. Fatih hoca da iyi futbol oynatmaya çalışan bir teknik adam. Bugün tek amacımız burada kazanmak.

Kupa, lig. Hafta arası tekrar lig. Bu hız içerisinde ona göre planlarımızı yaptık. Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah günün sonunda istediğimiz galibiyete ulaşırız."

Okan Buruk: "Ross'un uzun süren bir sakatlığı var. Icardi saha çalışmalarına, kuvvet çalışmalarına başladı. En kısa zamanda takım antrenmanlarına katmak istiyoruz. Yusuf kadroya girdi. Hamza takımla çalışmalara başlayacak. Yunus pazartesi çalışacak." dedi.