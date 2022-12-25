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Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Okan Buruk: Daha iyi bitirmeliydik

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u Bafetimbi Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Buruk, Maçı daha iyi bitirmeliydik. Daha erken bitirebileceğimiz bir maçı 2-1, biraz da stresli bir şekilde bitirdik. Bunu bu sezon birkaç defa yaşadık, puan kayıplarımız da oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunculara sahibiz, oyunu bitirebilmeliyiz. Sonuç olarak lider biziz!" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 21:58
Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Okan Buruk: Daha iyi bitirmeliydik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 galip geldikleri İstanbulspor maçının ardından konuştu.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Maçın sonunu istediğimiz gibi bitiremeyince soyunma odasında biraz buruktuk. Liderlik sevincini tam yaşayamadık. İlk yarıda iyiydik ancak ikinci yarı daha dengeli geçti. Üçüncü golü atmalıydık. Devamında rakibimizi oyuna ortak ettik.

Maçı daha iyi bitirmeliydik. Daha erken bitirebileceğimiz bir maçı 2-1, biraz da stresli bir şekilde bitirdik. Bunu bu sezon birkaç defa yaşadık, puan kayıplarımız da oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunculara sahibiz, oyunu bitirebilmeliyiz. Sonuç olarak lider biziz!

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