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GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - İstanbulspor maçıyla devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesinin ardından Galatasaray, kazanması halinde Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray'da Mauro Icardi, Matias Ross ve Muslera İstanbulspor maçında süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 09:28 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 09:30
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile İstanbulspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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