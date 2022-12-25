Galatasaray 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Aslan zirveye pençe attı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı.

Nef Stadı'nda 40 bin 935 taraftar önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Aradığı golü 15. dakikada Bafetimbi Gomis ile bulan Galatasaray, 37. dakikada aynı oyuncu ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda takımlar, uzun süre net gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İstanbulspor, maçın 82. dakikasında Mehmet Yeşil'in kaydettiği golle farkı bire indirdi. Son dakikalarda Galatasaray kalesinde baskı kuran sarı-siyahlılar, aradığı golü bulamadı. Sahasından çıkmakta zorlanan sarı-kırmızılılar ise üstünlüğünü korudu ve maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 14. maçında 9. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar puanını 30'a yükseltti.

Haftaya lider giren Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesiyle rakibini geçen Galatasaray liderliği ele geçirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4. lig maçında henüz puan alamayan İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

LİGDE 661 GÜN SONRA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasını Beşiktaş'ın önünde averajla lider kapatan Galatasaray, 66 maç haftası ve 661 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, sonraki karşılaşmalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Son olarak İstanbulspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, kazandığı son 4 maçta 13 gol atarken sadece 2 gol yedi.

Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

GOMIS LİGDE 6 GOLE ULAŞTI

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları sarstı.

İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak ligdeki 6. golünü kaydetti.

Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını toplamda 8'e yükseltti.

KAZIMCAN VE MIDTSJO SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı takımın genç sol beki Kazımcan Karataş ve Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 64. dakikasında sol ayağından sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu, saha içindeki müdahalenin ardından sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına götürüldü. Kazımcan 66. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bıraktı.

Hollandalı savunma oyuncusu Van Aanholt, 7. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından sonra ilk kez bir Süper Lig maçında süre buldu.

Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Fredrik Midtsjö'nün yerine ise 74. dakikada Berkan Kutlu oyuna girdi.

YUSUF DEMİR 99 GÜN SONRA LİG MAÇINDA OYNADI

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, Spor Toto Süper Lig'de 99 gün sonra forma giydi.

Sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından transfer edilen, sakatlıkları ve yabancı oyuncu kuralı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Yusuf, 16 Eylül'de yapılan Konyaspor maçından sonra ilk kez bir lig maçında süre aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuna girdiği sırada 19 yaşındaki futbolcuya tezahüratla destek verdi.

TORREIRA SİVASSPOR MAÇINDA CEZALI

Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, cezalı duruma düştü.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Torreira, yerini son anlarda Sergio Oliveira'ya bıraktı. Oyundan çıkarken zaman geçirmeye yönelik yavaş davrandığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi.

İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart sınırında bulunan Torreira, cezalı duruma düştü ve ligin 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.