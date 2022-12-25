Haberler Galatasaray 45. randevu

45. randevu

Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Geride kalan 44 maçta sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. İki takım son olarak bu sezon hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray 2-1 galip geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
45. randevu
Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Geride kalan 44 maçta sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. İki takım son olarak bu sezon hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray 2-1 galip geldi.
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