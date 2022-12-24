Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen Sacha Boey, dev kulüpleri peşine taktı.
Yıldız oyuncu sarı kırmızılı takımda önemli bir konuma sahip.
Sezon başında Leo Dubois sakatlandığı için takımda tutulan genç sağ bek futbolcuyla göz kamaştırdı.
Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen Sacha Boey, dev kulüpleri peşine taktı.
Yıldız oyuncu sarı kırmızılı takımda önemli bir konuma sahip.
Sezon başında Leo Dubois sakatlandığı için takımda tutulan genç sağ bek futbolcuyla göz kamaştırdı.
İspanya'dan Real Madrid'in 22 yaşındaki oyuncuyu izlettiği öğrenildi.
DURSUN ÖZBEK NE SÖYLEDİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtti.
"Birçok oyuncumuza teklif var.
Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok.
İyi bir kadromuz var. Şampiyonluğa gidiyoruz.
Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyorüz.
Ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz.
Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var.
Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz.
Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz.
Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız.
Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz."
İngiliz temsilcisi Crystal Palace Sacha Boey için 16 milyon Euro önerdi.
SEZON SONU BEKLENECEK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyunculara teklifler geldiğini ancak takımı bozmak istemediğini söylemişti.
DEVLER LİGİ'NE KALMAK İSTİYOR
Yönetimin bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar kovalamayı ve 23. şampiyonluğu kazanmayı çok istediği biliniyor.
Bu nedenle oyuncu satışına sıcak bakmayan idareciler, gidecek isimler için sezon sonunu bekleyecek.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, kulübü borç sarmalından kurtarmak için sportif başarının olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor.
Yönetimin planları arkasında şampiyonluğu kazanmak, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarmak, gayrimenkullerden en yüksek verimi elde etmek ve takımdaki yıldızları yüksek bedellerle satmak bulunuyor.