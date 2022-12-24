Haberler Galatasaray Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Sacha Boey, Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına girdi. Ülkesi Fransa dışında, İngiltere ve İspanya'dan da ilginenen kulüpler var. İspanya'dan Real Madrid'in 22 yaşındaki oyuncuyu izlettiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 13:17
Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen Sacha Boey, dev kulüpleri peşine taktı.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Yıldız oyuncu sarı kırmızılı takımda önemli bir konuma sahip.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Sezon başında Leo Dubois sakatlandığı için takımda tutulan genç sağ bek futbolcuyla göz kamaştırdı.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Ülkesi Fransa dışında, İngiltere ve İspanya'dan da ilginenen kulüpler var.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

İspanya'dan Real Madrid'in 22 yaşındaki oyuncuyu izlettiği öğrenildi.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

DURSUN ÖZBEK NE SÖYLEDİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtti.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

"Birçok oyuncumuza teklif var.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

İyi bir kadromuz var. Şampiyonluğa gidiyoruz.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyorüz.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz."

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

İngiliz temsilcisi Crystal Palace Sacha Boey için 16 milyon Euro önerdi.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

SEZON SONU BEKLENECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyunculara teklifler geldiğini ancak takımı bozmak istemediğini söylemişti.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

DEVLER LİGİ'NE KALMAK İSTİYOR

Yönetimin bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar kovalamayı ve 23. şampiyonluğu kazanmayı çok istediği biliniyor.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Bu nedenle oyuncu satışına sıcak bakmayan idareciler, gidecek isimler için sezon sonunu bekleyecek.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, kulübü borç sarmalından kurtarmak için sportif başarının olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor.

Sacha Boey Real Madrid'i peşinde taktı!

Yönetimin planları arkasında şampiyonluğu kazanmak, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarmak, gayrimenkullerden en yüksek verimi elde etmek ve takımdaki yıldızları yüksek bedellerle satmak bulunuyor.

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