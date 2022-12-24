Real Madrid sıraya girdi

Sacha Boey, Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına girdi. Sezon başında Leo Dubois sakatlandığı için takımda tutulan genç sağ bek futbolcuyla göz kamaştırdı. Ülkesi Fransa dışında, İngiltere ve İspanya'dan da ilginenen kulüpler var. İspanya'dan Real Madrid'in 22 yaşındaki oyuncuyu izlettiği öğrenildi.
Sacha Boey, Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına girdi. Sezon başında Leo Dubois sakatlandığı için takımda tutulan genç sağ bek futbolcuyla göz kamaştırdı. Ülkesi Fransa dışında, İngiltere ve İspanya'dan da ilginenen kulüpler var. İspanya'dan Real Madrid'in 22 yaşındaki oyuncuyu izlettiği öğrenildi.