Haberler Galatasaray Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Geçtiğimiz gündelerde boşanma kararı alan Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'yi rekor bir para kaybı bekliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 09:38
Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin birbiriyle bağı henüz kopmadı.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Kısa süre içinde mahkemeye çıkacak olan Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Wanda Nara'ya geçecek.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon dolar...

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Haberde Mauro Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Wanda Nara'yı ikna edebileceğini düşündüğü de yazıldı.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Arjantinli yıldızın futbol kariyeriyle ilgili de kararlar alması gerektiği vurgulandı.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Oyuncuyu PSG'nin elinden çıkarmak istediği ifade edildi.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Ayrıca Arjantin ekibi Newell's Old Boys'un oyuncuyu sezon sonunda kiralamak istediği de yazıldı.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Newell's Old Boy's Icardi transferini olumsuz sonuçlandırması halinde B planı olan Enner Valencia'ya yönelecek.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Arjantin ekibi gelecek sezon Icardi'yi kiralamak istiyor.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Icardi, ligde çıktığı 6 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Yıldız golcü Dünya Kupası arasının ardından çıktığı ilk antrenmanda sakatlanmıştı.

Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Arjantinli yıldız sonrasında tedavi için ülkesine gitmişti.

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