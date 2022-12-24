Mauro Icardi'ye 100 milyon Dolar'lık şok!

Geçtiğimiz gündelerde boşanma kararı alan Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz gündelerde boşanma kararı alan Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.
Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'yi rekor bir para kaybı bekliyor.
Icardi'den boşanma kararı alan Wanda Nara bu ayrılık sonucu 100 milyon dolar gibi bir rakamı cebine koyabilir.
8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin birbiriyle bağı henüz kopmadı.
Kısa süre içinde mahkemeye çıkacak olan Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Wanda Nara'ya geçecek.
Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon dolar...
Haberde Mauro Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Wanda Nara'yı ikna edebileceğini düşündüğü de yazıldı.
Arjantinli yıldızın futbol kariyeriyle ilgili de kararlar alması gerektiği vurgulandı.
Oyuncuyu PSG'nin elinden çıkarmak istediği ifade edildi.
Ayrıca Arjantin ekibi Newell's Old Boys'un oyuncuyu sezon sonunda kiralamak istediği de yazıldı.
Newell's Old Boy's Icardi transferini olumsuz sonuçlandırması halinde B planı olan Enner Valencia'ya yönelecek.
Arjantin ekibi gelecek sezon Icardi'yi kiralamak istiyor.
Icardi, ligde çıktığı 6 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı.
Yıldız golcü Dünya Kupası arasının ardından çıktığı ilk antrenmanda sakatlanmıştı.
Arjantinli yıldız sonrasında tedavi için ülkesine gitmişti.
Haberdeki ilginç detay ise Icardi transferinin gerçekleşmemesi durumunda Newells'ın Fenerbahçeli Valencia için harekete geçeceği iddiası.
Fenerbahçe ile bu sezon 23 maça çıkan Valencia 15 gol, 4 asist yaptı.