Kupada rakip Alanyaspor

Sırasıyla Kastamonuspor, Ofspor ve Keçiörengücü'nü eleyen sarıkırmızılılar kupada son 16 turuna kalmıştı. Seri başı takımlar arasında yer almayan Cimbom'un kiminle eşleşeceği merak konusuydu. Dün çekilen kura sonucunda Aslan'ın rakibi Alanyaspor oldu. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşma Alanya'da olacak. Hedef yine kupayı almak.
SırasıylaKastamonuspor, Ofspor ve Keçiörengücü'nü eleyen sarıkırmızılılar kupada son 16 turuna kalmıştı. Seri başı takımlar arasında yer almayan Cimbom'un kiminle eşleşeceği merak konusuydu. Dün çekilen kura sonucunda Aslan'ın rakibi Alanyaspor oldu. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşma Alanya'da olacak. Hedef yine kupayı almak.