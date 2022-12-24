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Galatasaray İstanbulspor'u ağırlıyor! 3 eksik...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda cezası bulunan Muslera ile sakatlıkları bulunan Icardi ve Ross mücadelede forma giyemeyecek. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 09:19
Galatasaray İstanbulspor'u ağırlıyor! 3 eksik...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı. Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

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