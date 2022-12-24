GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı.
👤 KOLOMBİYALI ORTA SAHA GÜNDEMDE! OKAN BURUK'UN KARARI... 👈🏼
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı.
👤 KOLOMBİYALI ORTA SAHA GÜNDEMDE! OKAN BURUK'UN KARARI... 👈🏼
Sarı-kırmızılıların tek golü 82'nci dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi.
41'inci dakikada Haris Seferovic penaltı atışından yararlanamadı.
Galatasaray dün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından son 16 turunda Corendon Alanyaspor ile eşleşti.
Sarı-kırmızılı takım 40 günlük aranın ardından Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 19.00'da İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.
Keçirörengücü maçında verilen şansı iyi değerlendiremeyen deneyimli oyuncuyla ocakta yolların ayrılması bekleniyor.
FLORYA'DA GRİP SALGINI
Keçiörengücü karşısında hayal kırıklığı yaratan Dubois'in performansının kötü olmasının nedeni ortaya çıktı.
Fransız oyuncunun grip olduğu ve bu sebeple performansının düştüğü öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk ile beraber Dubois, Yusuf Demir ve Rashica gibi isimlerin de gribe yakalandığı belirtildi.
Florya'daki grip salgınından takımın olumsuz etkilendiği ifade edildi.
Yönetim ve teknik heyet, hastalıkların daha da artmasından endişe ediyor.
YUNUS AKGÜN VE OLIVEIRA SEVİNCİ
Galatasaray'da İstanbulspor maçının hazırlıkları dün sabah yapılan antrenmanla başladı. İyileşen Yunus Akgün takımla beraber antrenmana çıkarken,
Oliveira'nın ise forma olması teknik ekibi sevindirdi. Hafta başından bu yana takımla çalışan Portekizli oyuncunun İstanbulspor maçında ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.
İLK YOLCU HARIS SEFEROVIC
Galatasaray'da Haris Seferovic, gidecekler arasında ilk sırayı aldı.
Sarı-kırmızılıların sezon başında Benfica'dan kiraladığı Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu, Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da şansını iyi değerlendiremedi ve kaçırdığı penaltıyla tamamen gözden düştü.
OKAN BURUK ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Buruk, Icardi'nin sakatlığı, Gomis'in yaşından dolayı bazı handikapları olması nedeniyle bu süreçte Seferovic'i değerlendirmeyi düşündü.
Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, kupadaki olumsuz görüntüsü ve kaçırdığı penaltının ardından üzerini tamamen çizdi.
Sarı-kırmızılı teknik adam, yönetimden de devre arasında bir golcü alınmasını istedi.
ICARDI YOKSA GOMIS BİRİNCİ FORVET OLACAK
Cim-Bom'da Icardi'nin olmadığı süreçte Gomis birinci forvet olacak.
Okan Buruk'un kampta da zaman zaman denediği Mertens'i alternatif olarak düşündüğü belirtildi.
Napoli'de bu bölgede oynama deneyimi olan Belçikalı futbolcu, ihtiyaç halinde bu pozisyonda değerlendirilecek.