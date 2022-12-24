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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, transfere yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Okan Buruk, eksik mevkileri belirliyor. Genç teknik adamın yönetime talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 11:16 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 11:22
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Galatasaray dün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından son 16 turunda Corendon Alanyaspor ile eşleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Sarı-kırmızılı takım 40 günlük aranın ardından Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 19.00'da İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Keçirörengücü maçında verilen şansı iyi değerlendiremeyen deneyimli oyuncuyla ocakta yolların ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

FLORYA'DA GRİP SALGINI

Keçiörengücü karşısında hayal kırıklığı yaratan Dubois'in performansının kötü olmasının nedeni ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Fransız oyuncunun grip olduğu ve bu sebeple performansının düştüğü öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk ile beraber Dubois, Yusuf Demir ve Rashica gibi isimlerin de gribe yakalandığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Florya'daki grip salgınından takımın olumsuz etkilendiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Yönetim ve teknik heyet, hastalıkların daha da artmasından endişe ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

YUNUS AKGÜN VE OLIVEIRA SEVİNCİ

Galatasaray'da İstanbulspor maçının hazırlıkları dün sabah yapılan antrenmanla başladı. İyileşen Yunus Akgün takımla beraber antrenmana çıkarken,

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Oliveira'nın ise forma olması teknik ekibi sevindirdi. Hafta başından bu yana takımla çalışan Portekizli oyuncunun İstanbulspor maçında ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

İLK YOLCU HARIS SEFEROVIC

Galatasaray'da Haris Seferovic, gidecekler arasında ilk sırayı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Sarı-kırmızılıların sezon başında Benfica'dan kiraladığı Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu, Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da şansını iyi değerlendiremedi ve kaçırdığı penaltıyla tamamen gözden düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

OKAN BURUK ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Buruk, Icardi'nin sakatlığı, Gomis'in yaşından dolayı bazı handikapları olması nedeniyle bu süreçte Seferovic'i değerlendirmeyi düşündü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, kupadaki olumsuz görüntüsü ve kaçırdığı penaltının ardından üzerini tamamen çizdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Sarı-kırmızılı teknik adam, yönetimden de devre arasında bir golcü alınmasını istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

ICARDI YOKSA GOMIS BİRİNCİ FORVET OLACAK

Cim-Bom'da Icardi'nin olmadığı süreçte Gomis birinci forvet olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Okan Buruk'un kampta da zaman zaman denediği Mertens'i alternatif olarak düşündüğü belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Napoli'de bu bölgede oynama deneyimi olan Belçikalı futbolcu, ihtiyaç halinde bu pozisyonda değerlendirilecek.

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