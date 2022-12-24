Bu 'Sefer' olmadı

Yabancı transferinde bu sezon isabeti bulan Galatasaray'ın en zayıf halkası Haris Seferovic oldu. Hazırlık maçlarında gol şov yapan İsviçreli sezon başladığından beri yokları oynuyor. Son olarak Keçiörengücü ile oynanan kupa maçında penaltı kaçıran 30 yaşındaki forvetin vücut dili de beğenilmiyor. Devre arasında yollar ayrılacak. Seferovic'in de ayrılığa sıcak baktığı ve menajerine "Bana takım bul" dediği öğrenildi.
Yabancıtransferinde bu sezon isabeti bulan Galatasaray'ın en zayıf halkası Haris Seferovic oldu. Hazırlık maçlarında gol şov yapan İsviçreli sezon başladığından beri yokları oynuyor. Son olarak Keçiörengücü ile oynanan kupa maçında penaltı kaçıran 30 yaşındaki forvetin vücut dili de beğenilmiyor. Devre arasında yollar ayrılacak. Seferovic'in de ayrılığa sıcak baktığı ve menajerine "Bana takım bul" dediği öğrenildi.