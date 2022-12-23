Kupa ası Gomis

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı... Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı-kırmızılılar, Rashica, Mata ve Barış ile girdiği pozisyonlarda kaleci Boran'ı geçemedi. 40'ta ceza sahasında Mikail, Torreira'yı indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. 41'de atışı kullanan Seferovic meşin yuvarlağı direğe nişanladı. İsviçreli oyuncu dönen topu filelere gönderdi ancak top kimseye değmediği için ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.



2. YARI NEFES KESTİ

İlk yarısı golsüz biten mücadelede ikinci devrede de Galatasaray'ın atakları vardı. Emin Bayram'ın 75. dakikadaki kafa vuruşunda top çataldan döndü. 82'de sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, Keçiörengücü'nün direncini kırdı. Fransız forvet, kendisi gibi sonradan giren Kerem'in muz ortasını arka direkte boş kaleye tamamlayıp, Cimbom'u öne geçirdi: 1-0. 86'da Olawoyin'in, 90+1'de Gomis'in, 90+4'te Rashad Muhammed'in vuruşlarında top yan direkten geri gelince tur tek golle Galatasaray'ın oldu.



KALEDE RİSKE GİRMEDİ

Okan Buruk, kalede eldivenleri İstanbulspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Fernando Muslera'ya verdi. Hazırlık kampında güven vermeyen Okan Kocuk kulübede oturdu. Abdülkerim, Boey, Kerem ve Dries Mertens de yedek soyundu.



SEFEROVİC YİNE KAYIPTI!

Sakat Mauro İcardi'den yoksun Galatasaray'da Okan Buruk, forvette Haris Seferovic'e şans verdi. Bafetimbi Gomis yedek soyundu... Seferovic yine etkili olamazken ilk yarıda kazanılan penaltı atışını da direğe nişanlayarak bir fırsatı daha tepti.

PENALTI YERİNE SERBEST VURUŞ!

Mücadelenin 20. dakikasında Camara'nın ceza sahasında geriye savurduğu eli Barış Alper'in yüzüne geldi. Hakem Çağdaş Altay pozisyonu ceza sahası dışında değerlendirerek 'penaltı' yerine serbest vuruş verdi... Gomis'in golünün asistini yapan Kerem, "Böyle maçlar kolay gözüküyor ama zor olabiliyor. İstanbul maçı da zor olacak" dedi.



GOL BENİM İŞİM

Cimbom'un bir kez daha sırtlayan Gomis, "Gol atmak benim işim. Kerem iyi ortaladı. Çok mutluyuz. Bu akşam 1-0'lık galibiyet aldık. Önemli olan bir sonraki aşamaya geçmekti. Biz de onu yaptık. Milli oyuncularımız aramıza döndü. Şimdi bir sonraki maça hazırlanacağız" dedi.