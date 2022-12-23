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Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

4 milyar TL'yi aşan borcunu kapatmak için kolları sıvayan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de otel olarak inşa edilen binayı rezidansa çevirerek satışa sunmuştu. 134 daireden 1 milyar TL'den fazla gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, benzer bir geliri de oyuncu satışından elde etmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 09:36
Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Galatasaray, Victor Nelsson ve Sacha Boey'un satış fiyatını belirledi.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Cimbom, teklif gelen yıldızları için 50 milyon Euro (1 milyar TL) gelir bekliyor.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

OYUNCU SATIŞINA HAZIRLANIYOR

4 milyar TL'yi aşan borcunu kapatmak için kolları sıvayan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de otel olarak inşa edilen binayı rezidansa çevirerek satışa sunmuştu.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

134 daireden 1 milyar TL'den fazla gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, benzer bir geliri de oyuncu satışından elde etmeyi planlıyor.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

SEZON SONU BEKLENECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyunculara teklifler geldiğini ancak takımı bozmak istemediğini söylemişti.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

İspanyol ekibi Sevilla'nın Victor Nelsson için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

İngiliz temsilcisi Crystal Palace ise Sacha Boey için 16 milyon Euro önerdi.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Ancak yönetim, iki oyuncunun fiyatını 25'er milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Sezon sonu için kulüplere randevu verdi.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

DEVLER LİGİ'NE KALMAK İSTİYOR

Yönetimin bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar kovalamayı ve 23. şampiyonluğu kazanmayı çok istediği biliniyor.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Bu nedenle oyuncu satışına sıcak bakmayan idareciler, gidecek isimler için sezon sonunu bekleyecek.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, kulübü borç sarmalından kurtarmak için sportif başarının olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Yönetimin planları arkasında şampiyonluğu kazanmak,

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarmak,

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

gayrimenkullerden en yüksek verimi elde etmek ve takımdaki yıldızları yüksek bedellerle satmak bulunuyor.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

BOEY İLE YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Galatasaray, Sacha Boey'u geçen sezon yaz transfer döneminde Rennes'den sadece 1 milyon Euro karşılığında kadroya katmıştı.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılırken, senelik 800 bin Euro karşılığında anlaşma sağlanmıştı.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Sacha Boey bu sezon performansını çok yükseltince devlerin gözdesi oldu ve yönetim de 22 yaşındaki futbolcuya zam yapma kararı aldı.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Boey ile görüşmelerin son aşamaya geldiği ve yıllık maaşın 1 milyon 500 bin Euro'ya yükseltileceği öğrenildi.

Galatasaray'a dev gelir! Sacha Boey ve...

Takvim'in haberine göre kontrata serbest kalma bedeli maddesinin ekletileceği ve bunun 25 milyon Euro olacağı kaydedildi.

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