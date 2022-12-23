GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ve milli takımlara giden oyuncularının Katar'dan dönmesinin ardından Galatasaray, bütün odağını lige verdi.
2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ve milli takımlara giden oyuncularının Katar'dan dönmesinin ardından Galatasaray, bütün odağını lige verdi.
Sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Aslan'da takımdan gönderilecek ilk isim olarak Patrick Van Aanholt göze çarpıyor.
Ara transfer döneminde Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol bek arayışlarını sürdürüyor.
Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve bonservisi Club Brugge'de olan Maxim De Cuyper'den olumlu sonuç alamayan sarı-kırmızılılar bu kez o ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, sezon başında ilgilendiği Fode Ballo-Toure'yi tekrar listesine dahil etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Milan'da yedek kalan 25 yaşındaki Senegalli sol bek son çare olarak düşünülüyor.
Toure'nin Milan'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Toure'den daha iyi alternatifler bakan Galatasaray ocak ayında mutlak surette takviyeye kararlı.
Teknik direktör Okan Buruk, ara transfer dönemine kadar ligde oynanacak 4 maçta sol bekte Kazımcan Karataş'ı kullanacak.
Kazımcan'ı kulübede Emre Taşdemir yedekleyecek.
FODE BALLO-TOURE KİMDİR?
Kariyerine PSG altyapısında başladı.
2017 yılında bedelsiz olarak Lille'in yolunu tuttu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2019 yılında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.
2 yıl Monaco'da forma giymesinin ardından 2021 yılında İtalyan devi Milan ile sözleşme imzaladı.
Toure, Senegal Milli Takımı'nda 14 karşılaşmada görev aldı.
Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.