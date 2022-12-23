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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan Patrick Van Aanholt'un yerine alternatif isimler belirlenmişti. Aslan, sol bekte son çaresini Fode Ballo-Toure olarak belirledi. Okan Buruk'tan da ara transfere kadar flaş bir karar geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 14:45
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ve milli takımlara giden oyuncularının Katar'dan dönmesinin ardından Galatasaray, bütün odağını lige verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Aslan'da takımdan gönderilecek ilk isim olarak Patrick Van Aanholt göze çarpıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Ara transfer döneminde Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol bek arayışlarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve bonservisi Club Brugge'de olan Maxim De Cuyper'den olumlu sonuç alamayan sarı-kırmızılılar bu kez o ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Sarı-kırmızılılar, sezon başında ilgilendiği Fode Ballo-Toure'yi tekrar listesine dahil etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Sabah'ta yer alan habere göre Milan'da yedek kalan 25 yaşındaki Senegalli sol bek son çare olarak düşünülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Toure'nin Milan'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Toure'den daha iyi alternatifler bakan Galatasaray ocak ayında mutlak surette takviyeye kararlı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Teknik direktör Okan Buruk, ara transfer dönemine kadar ligde oynanacak 4 maçta sol bekte Kazımcan Karataş'ı kullanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Kazımcan'ı kulübede Emre Taşdemir yedekleyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

FODE BALLO-TOURE KİMDİR?

Kariyerine PSG altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

2017 yılında bedelsiz olarak Lille'in yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, 2019 yılında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sol bekte son çare Fode Ballo-Toure!

2 yıl Monaco'da forma giymesinin ardından 2021 yılında İtalyan devi Milan ile sözleşme imzaladı.

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