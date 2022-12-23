Galatasaray İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı! Yunus Akgün takımla çalışmalara katıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı. İdman, pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Yunus Akgün, takımla beraber çalıştı.

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.