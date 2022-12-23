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Galatasaray İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı! Yunus Akgün takımla çalışmalara katıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlamış durumda. Sarı kırmızılılarda antrenmanda sevindiren bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da genç futbolcu Yunus Akgün takımla antrenmanlara başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 18:56
Galatasaray İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı! Yunus Akgün takımla çalışmalara katıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı. İdman, pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Yunus Akgün, takımla beraber çalıştı.

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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