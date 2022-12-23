GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Galatasaray, Dünya Kupası sonrası ligde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray, Dünya Kupası sonrası ligde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda gündemin önemli konularından biri de transfer...
Dünya Kupası arasına girmeden önceki son maçlarda dikkat çeken bir performansa imza atan Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PSG'den kiralanan golcü ismin son durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Başkan Özbek, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çaba gösterdiklerini açıklarken bu çok da kolay olmayacak gibi görünüyor.
Arjantin medyası, golcü oyuncunun ocak ayında Newell's forması giyeceğini iddia etti.
Gazeteci Victor Tujschinaider'in sosyal medya hesabından, "Newell's, Icardi'yle sözleşme imzalamak için ileri düzeyde çaba sarf ediyor" diye yazdı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon euro...