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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı merak edilirken, Arjantinli golcünün yeni adresine ilişkin flaş bir iddia paylaşıldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 09:08
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Galatasaray, Dünya Kupası sonrası ligde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Sarı-kırmızılılarda gündemin önemli konularından biri de transfer...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Dünya Kupası arasına girmeden önceki son maçlarda dikkat çeken bir performansa imza atan Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PSG'den kiralanan golcü ismin son durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Başkan Özbek, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çaba gösterdiklerini açıklarken bu çok da kolay olmayacak gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Arjantin medyası, golcü oyuncunun ocak ayında Newell's forması giyeceğini iddia etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Gazeteci Victor Tujschinaider'in sosyal medya hesabından, "Newell's, Icardi'yle sözleşme imzalamak için ileri düzeyde çaba sarf ediyor" diye yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ocakta o takıma mı gidiyor? Sürpriz iddia

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.

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