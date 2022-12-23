Fatih Terim'den flaş sözler! "Teklif aldım"

ÇEKTİĞİMİZ BELGESELDEN SONRA TANINMAMIZ ARTTI

"UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı."