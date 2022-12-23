Fatih Terim'den flaş sözler! "Teklif aldım"

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Birçok konuya değinen deneyimli çalıştırıcı, geri dönüş sinyali verdi.
TRT Spor'a konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:
BİR TÜRK İNSANININ DIŞARIDA SEVİLMESİ BENİ MUTLU EDİYOR
"Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür Monaco'da olmaktan dolayı mutluyum.
Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor."
ÇEKTİĞİMİZ BELGESELDEN SONRA TANINMAMIZ ARTTI
"UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı."
BIRAKTIĞIMIN 15-20. GÜNÜNDE TEKLİF ALDIM
"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii"
DOĞRU PROJE OLURSA BAZI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYORUM
"Doğru proje olursa, bazı şeyleri düşünüyorum. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz."
ŞİMDİKİ NESİL BAŞKA
"Şimdiki nesil çok daha başka. Ekranın önünde bir ara devamlı bağırırken gösteriyordu. Bugün dönüşümünü yakalayamayan hiçbir insan başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız."
DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY ÖN YARGILI OLMAMAKTIR
"Değişimin bizden kaçması mümkün değil. Doğru değişimler hem insana hem de yaptığınız işe iyi gelir. Değişmeyen tek şey ön yargılı olmamaktır. Katar'daki Dünya Kupası bunu çıkardı ortaya. Çok güzel bir futbol havası vardı.
DÜNYA KUPASI İÇİN BUNDAN SONRA DA KASIM-ARALIK DÖNEMİ TARTIŞILMALI
Dünya Kupası için bundan sonra da Kasım-Aralık döneminin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka tartışılmalı. Burada mecburiyetten koyuldu. Ben inanıyorum ki Dünya bunu tartışacaktır."
MESSI HAYRANIYIM
"Ben ciddi anlamda Messi hayranıyım. Veya çok beğenen biriyim. Bunu daha önce de söylemiştim. Diğer bütün büyük oyuncular, hakikaten büyük oyuncular. Ancak Lionel Messi'nin sahada istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok."
MESSI DÜNYA KUPASI'NI ALMASA BU ADAMI BİR YERE KOYMAYACAK MIYIZ?
"Arjantin Messi'ye odaklı bir oyun tarzı benimsemek zorundaydı zaten. Bana göre turnuvanın en iyi orta sahası da onlardaydı. Dünya da bir tuhaf.
Adamın kariyerine baktığınızda kazanmadığı hiçbir şey yok. Dünya Kupası'nı almasa biz bu adamı bir yere koymayacak mıyız?"
MESSI SAHADA ÇOK LİDER
"Messi sahada çok lider... Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Çok yönlendiriyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz."
HAFTANIN OYUNCUSUNU SEÇİYORUZ, ALDATANINI DA SEÇELİM
"Türk milleti gördüğüne inanır. Haftanın oyuncusunu seçiyoruz, takımını seçiyoruz falan... Haftanın aldatanını da seçelim. İlk görüntüler 18 takımdan olsun. Her hafta seçeceğiz. Biz de görelim. Birkaçını gösterirlerse taraf tutuyor olabilir. Bizde 18 oyuncu bulunur"
YENİ TERİMLERDEN FATİH TERİM'İ TERCİH EDEYİM
Taktik bilgisi önemli ama kendisinin inandığı sistem nedir o önemli. Değişik kelimelerden değişik şeyleri kullanabiliriz. Ben yeni terimlerden Fatih Terim'i tercih edeyim."
BASKISIZ TEKNİK ADAMLIK HİÇBİR YERDE YOKTUR
"Antrenörün bütün baskılara dayanması gerekir. Baskısız bir teknik adamlık hiçbir yerde yoktur. 20 maç kazanın 20'sinde aman bu çok önemli dediler. Şampiyon oldum, sonraki gün bana 'Hocam aman diyeyim önümüzdeki sezon çok önemli' diyenler oldu."
BASKI BENİ MOTİVE ETMİYOR
"Teknik adamlık zor, nelerle uğraştık biz. Baskı beni motive etmiyor. Baskıyı kim ister? Baskıyla yaşamayı öğreniyorsun."
BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ
Ben bitti demeden bitmez. Benim hayatım futbol. Yakın bir zamanda gereğini söyleriz. Herkes ne yapacağımızı anlar. Fazla bir şey kalmadı.