TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Edin Dzeko ısrarı sürüyor!

Yıldız transferlerle sezona giriş yapan sarı kırmızılılar transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim Edin Dzeko için Inter kulübüne teklif götürecek. Bosna'dan Sport Sport'un haberine göre; 36 yaşındaki forvetin güçlü fiziği ve mükemmel performansı Galatasaray'ın dikkatini çekti. Sarı-kırmızılıların, Bosnalı yıldızı ikna etmek için çok zengin bir sözleşme hazırladığı bildirildi. "Mauro İcardi'nin PSG'ye dönme olasılığı nedeniyle Türk ekibinden gelen teklif, Dzeko'nun kafasını karıştırdı" diye yazıldı. Öte yandan Galatasaray'ın, Dzeko teklifinin İnter'i endişelendirdiği bildirildi.