Di Maria Cimbom'a doğru

Yıldız transferlerine devam etme kararı alan Galatasaray'ın gündemindeki son isim Angel Di Maria oldu... Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız için araştırmalara başlarken İtalya'dan sarı-kırmızılılara iyi bir haber geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus sportif direktörü Cherubini ile Di Maria'nın menajeri, Dünya Kupası sonrasında sözleşme yenilenmesi için masaya oturdu. Ancak Di Maria ücretinin düşürülmesini de kapsayan anlaşmayı kabul etmedi. Bu durum Galatasaray cephesini umutlandırdı.