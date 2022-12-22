Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Haris Seferovic'te büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Süper Lig'de 8 maça çıkan Seferovic gol atamadı.
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Haris Seferovic'te büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Süper Lig'de 8 maça çıkan Seferovic gol atamadı.
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
Deneyimli forvet, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında iyi bir görüntü verdi.
Ancak ligde beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor.
HARIS SEFEROVIC DE PES ETTİ
Galatasaray'ın bir süre önce planları arasından çıkardığı Haris Seferovic de ayrılık yönünde karar aldı.
Son olarak Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Ankara Keçiörengücü maçında da sahada ilk 11'de çıkmayacağını öğrenen Haris Seferovic köprüleri attı.
Bu gelişme üzerine Seferovic, menajeriyle görüştü.
HARIS SEFEROVIC MENAJERİNE 'BANA KULÜP BUL' DEDİ
Akşam'ın haberine göre; Haris Seferovic kendisine takım bulması için menajerine talimat verdi.
Seferovic, devre arasında Benfica'ya dönmeyi planlıyor.
Deneyimli golcü, ara transfer dönemi bitmeden yeni takımıyla sözleşme imzalamak istiyor.
Seferovic'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
Galatasaray ise Seferovic'ten açılacak boşluğu doldurmanın peşinde.
Sarı kırmızılı ekip devre arasında forvet transferine yoğunlaşacak.
HARIS SEFEROVIC KİMDİR?
Galatasaray takımında Forvet mevkinde forma giyen Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Oyuncu 186 cm boyunda ve 88 kilo.
Haris Seferovic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Haris Seferovic, bu sezon Süper Lig'de 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.