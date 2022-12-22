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Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında Mauro Icardi ile beraber İsviçreli golcü Haris Seferovic'i transfer etmişti. Seferovic, şimdiye kadar Galatasaray'da istenen performansı sergileyememişti. Golcü futbolcu, menajerine ayrılık için talimatı verdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 12:37
Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Deneyimli forvet, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında iyi bir görüntü verdi.

Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Ancak ligde beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor.

Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

HARIS SEFEROVIC DE PES ETTİ

Galatasaray'ın bir süre önce planları arasından çıkardığı Haris Seferovic de ayrılık yönünde karar aldı.

Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Seferovic, devre arasında Benfica'ya dönmeyi planlıyor.

Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Deneyimli golcü, ara transfer dönemi bitmeden yeni takımıyla sözleşme imzalamak istiyor.

Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Seferovic'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Galatasaray ise Seferovic'ten açılacak boşluğu doldurmanın peşinde.

Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

Sarı kırmızılı ekip devre arasında forvet transferine yoğunlaşacak.

Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Menajerine flaş talep

HARIS SEFEROVIC KİMDİR?

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