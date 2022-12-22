Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak adına ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya başladı.
Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak adına ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya başladı.
Sarı kırmızılılar öncelikle stoper ve forvet hattına takviye yapacak.
Hedefte bir orta saha transferi de var.
Galatasaray'ın ara transferdeki planları, öne çıkan görüşleri ve stratejileri ise şu şekilde:
OCAKTA YÜZDE YÜZ STOPER TRANSFERİ
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna iyi ve üst düzey bir sağ stoper katmak istiyor.
Nelsson'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına yüzde 100 gözü ile bakılıyor.
Danimarkalı stoperin ayrılığına şimdiden hazırlanmak, o bölgede şimdiden B planını devreye sokmak istiyor.
Nelsson'un ayrılığı sonrasında yapılacak stoper transferinin daha maliyetli olması öngörülüyor.
Bu takviyeyi şimdi yapıp alışma sürecinin de tamamlanması planlanıyor.
FORVET TRANSFERİ DENİZ
Santrfor bölgesine Galatasaray maliyetli bir transfer yapmak istemiyor.
Nedeni ise kulüpte hakim olan "Kimi alırsak alalım Icardi varsa Icardi oynar! Türkiye'de onun üzerine golcü yok!" düşüncesi.
Bu nedenle Galatasaray santrfor transferi için büyük risk almak istemiyor.
Galatasaray'ın hedefi Brighton Kulübü ikna edilebilirse Deniz Ündav'ı kiralamak.
Sarı kırmızılılar, 27 yaşında Türk pasaportu olan golcüyü 1.5 yıllığına kiralayıp bu bölgeye başka takviye yapmayacak.
Deniz'in transfermarkt değeri 6 milyon euro.
Yıldız isim bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
BİR DE ORTA SAHA TRANSFERİ YAPILACAK
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takviye planlanan bir başka bölge ise orta saha.
Burada da hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında oynayabilen bir futbolcu transferi gündemde.
Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen de adaylar arasında.
Kulübü ise sözleşmeşi 2023 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun yanı sıra Galatasaray scout ekibinin çalışması ile alternatif sayısını arttırıp bu bölgeye de transfer yapacak.