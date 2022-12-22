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Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların ara transfer dönemindeki hedefleri belli oldu. Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde özellikle bir golcü takviyesi yapmak isterken, Deniz Ündav konusunda kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:56
Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak adına ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Sarı kırmızılılar öncelikle stoper ve forvet hattına takviye yapacak.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Hedefte bir orta saha transferi de var.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Galatasaray'ın ara transferdeki planları, öne çıkan görüşleri ve stratejileri ise şu şekilde:

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

OCAKTA YÜZDE YÜZ STOPER TRANSFERİ
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna iyi ve üst düzey bir sağ stoper katmak istiyor.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Nelsson'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına yüzde 100 gözü ile bakılıyor.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Danimarkalı stoperin ayrılığına şimdiden hazırlanmak, o bölgede şimdiden B planını devreye sokmak istiyor.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Nelsson'un ayrılığı sonrasında yapılacak stoper transferinin daha maliyetli olması öngörülüyor.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Bu takviyeyi şimdi yapıp alışma sürecinin de tamamlanması planlanıyor.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

FORVET TRANSFERİ DENİZ
Santrfor bölgesine Galatasaray maliyetli bir transfer yapmak istemiyor.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Nedeni ise kulüpte hakim olan "Kimi alırsak alalım Icardi varsa Icardi oynar! Türkiye'de onun üzerine golcü yok!" düşüncesi.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Bu nedenle Galatasaray santrfor transferi için büyük risk almak istemiyor.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Galatasaray'ın hedefi Brighton Kulübü ikna edilebilirse Deniz Ündav'ı kiralamak.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Sarı kırmızılılar, 27 yaşında Türk pasaportu olan golcüyü 1.5 yıllığına kiralayıp bu bölgeye başka takviye yapmayacak.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Deniz'in transfermarkt değeri 6 milyon euro.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Yıldız isim bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

BİR DE ORTA SAHA TRANSFERİ YAPILACAK
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takviye planlanan bir başka bölge ise orta saha.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Burada da hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında oynayabilen bir futbolcu transferi gündemde.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen de adaylar arasında.

Galatasaray'ın golcü transfer hedefi belli oldu! Gündem Deniz Ündav

Kulübü ise sözleşmeşi 2023 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun yanı sıra Galatasaray scout ekibinin çalışması ile alternatif sayısını arttırıp bu bölgeye de transfer yapacak.

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