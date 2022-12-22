Dzeko'ya süper teklif

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin kalıp kalmayacağı gizemini korurken İtalyan basınından, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, sarı-kırmızılı kulübün, sözleşmesinin sonuna gelen Edin Dzeko ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, Cimbom'un, Dzeko'ya 2 yıllık kontrat önerebileceği belirtilirken kontratın, oldukça 'zengin ve içerikli' olacağı ileri sürüldü. 36 yaşındaki Boşnak golcü, ilk etapta, İnter'de yoluna devam etmeyi planlıyor. İnter de oyuncunun devam etmesine sıcak bakıyor ancak yeni sözleşme şartları istediği gibi olmazsa Dzeko'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.