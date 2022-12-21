G.Saray istiyordu Newcastle'a önerildi! "Olumsuz bakılıyor"

Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
23. şampiyonluk için mücadele eden sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmak için düğmeye bastı.
Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, hücum hattına mutlaka bir takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Memphis Depay'ı gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların, Barcelona'dan ayrılması beklenen Hollandalı golcünün transferine önemli aşama kaydettiği öne sürülmüştü.
Depay ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber çıkıyor.
İşte Fransız basınına yansıyan son gelişmeler;
"Barcelona Depay'dan tamamen kurtulmak istiyor.
Bu nedenle yıldız isim yeni bir kulübe teklif edilecek.
Depay sadece 3 maçta Barça forması giydi.
Katalan ekibinde zor günler geçiriyor.
Xavi'nin planında olmadığı çok açık.
Yaklaşan transfer dönemi öncesinde birçok takım Depay ile temas kurdu.
Bu takımlar Lyon, Nice ve Galatasaray'dı...
Depay ise Premier Lig'de oynamak istiyor.
Ancak Newcastle Depay transferine olumlu bakmıyor.
Premier Lig ekibi, şu an 3. sırada bulunan takımın bu transferle kötü etkilenmesinden endişe ediyor."