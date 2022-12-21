Haberler Galatasaray G.Saray istiyordu Newcastle'a önerildi! "Olumsuz bakılıyor"

G.Saray istiyordu Newcastle'a önerildi! "Olumsuz bakılıyor"

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona forması giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan Memphis Depay'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmayacağı merak konusu olan Hollandalı yıldız Newcastle'a önerildi. Ancak Premier Lig ekibi transfere olumsuz bakıyor. İşte nedeni ve son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:23
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

23. şampiyonluk için mücadele eden sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmak için düğmeye bastı.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, hücum hattına mutlaka bir takviye yapmak istiyor.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Memphis Depay'ı gündemine almıştı.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Sarı-kırmızılıların, Barcelona'dan ayrılması beklenen Hollandalı golcünün transferine önemli aşama kaydettiği öne sürülmüştü.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Depay ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber çıkıyor.


Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

İşte Fransız basınına yansıyan son gelişmeler;

"Barcelona Depay'dan tamamen kurtulmak istiyor.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Bu nedenle yıldız isim yeni bir kulübe teklif edilecek.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Depay sadece 3 maçta Barça forması giydi.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Katalan ekibinde zor günler geçiriyor.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Xavi'nin planında olmadığı çok açık.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Yaklaşan transfer dönemi öncesinde birçok takım Depay ile temas kurdu.

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Bu takımlar Lyon, Nice ve Galatasaray'dı...

Barcelona Depay'ı o takıma önerdi! "Olumsuz bakılıyor"

Depay ise Premier Lig'de oynamak istiyor.

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