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Galatasaray'ın liderlik planı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı öncesi tek tek maçlarını kazanıp bu moral ve avantajla derbiye çıkmak istiyor. Florya'da yapılan değerlendirmelerde, aynı süreçte lider Fenerbahçe'nin kayıplar yaşayacağı da öngörüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:54
Galatasaray'ın liderlik planı!
Galatasaray'ın teknik patronu, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı öncesi tek tek maçlarını kazanıp bu moral ve avantajla derbiye çıkmak istiyor.

Florya'da yapılan değerlendirmelerde, aynı süreçte lider Fenerbahçe'nin kayıplar yaşayacağı da öngörüldü.

Bu hafta Trabzonspor ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Hatay ve Antalya ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu üç maç içinde mutlaka kayıp olacağını düşünüyor.

FLORYA'DA HAVA POZİTİFE DÖNDÜ

Milliyet'in haberine göre Dünya Kupası için verilen ara öncesi çok formda olan Galatasaray'da takımdaki sakatlar ve hazırlık maçları ilk planda keyifleri kaçırmıştı. Son iki hazırlık maçında sergilenen futbol ve sakatlardan bir bir iyi haberler gelmesi Florya'daki havayı yeniden pozitife çevirdi.
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