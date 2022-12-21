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Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve birçok yıldız ismi gündemine alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun yeni takımını açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:59
Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sık sık söz ettiren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni bir başlangıç yapmıştı.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Sarı-kırmızılı takım, ilk haftalarda gerek sergilediği oyun gerekse istenen sonuçların alınamaması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesi oynanan Beşiktaş ve Başakşehir maçlarıyla adeta şaha kalktı.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Dev derbide siyah-beyazlıları 2-1'le geçen sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i ise 7-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Aslan'da gözler ocak ayına çevrildi.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerleri güçlendirecek.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Birçok bölgeye transfer yapması beklenen sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de orta saha transferi...

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Cimbom, ara transfer döneminde 10 numara bölgesine takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray, Serie A devi Milan'da forma giyen Yacine Adli'yi gündemine almıştı.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Çizme basınından Adli transferiyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

SAMPDORIA İLE ANLAŞMA ÜZERE

Galatasaray'a Milan'dan Yacine Adli de yazılırken İtalya basını, oyuncunun Sampdoria ile anlaşma aşamasına geldiğini duyurdu.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Sportmediaset'in haberine göre; Sampdoria bu sezon Serie A'nın en kötü takımlarından birisi.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

6 puanla 19'uncu sırada.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Bu yüzden Adli'nin transferi için harekete geçildi.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Bu sezon sadece 4 maçta süre alabilen Yacine Adli, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

YACINE ADLI KİMDİR?

Yacine Adli, 29 Temmuz 2000'de Fransa'da dünyaya geldi.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Cezayir asıllı Fransız oyuncu, futbola US Villejuif altyapısında başladı.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

22 yaşındaki yıldız, 2013'te PSG altyapısına transfer oldu.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

2019'da 5.5 milyon Euro karşılığında Bordeaux'ya transfer olan Adli, Fransız ekibinde geçirdiği 2.5 sezonun ardından 8.5 milyon Euro karşılığında Milan'a gönderildi.

Galatasaray'ı transferde üzen haber! Yeni takımını duyurdular

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Yacine Adli'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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