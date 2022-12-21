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Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Galatasaray'da Sacha Boey için Real Madrid dahil olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyordu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon da Sacha Boey'yi yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:20
Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Uyluk sakatlığıyla geçen ilk sezonunun ardından formasına kavuşan Sacha Boey, Galatasaray'da dikkat çeken bir performans imza atıyor.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Fransız futbolcunun yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon Sacha Boey'yi yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Habere göre, Ligue 1 ekibi Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında sarı-kırmızılı futbolcuyu hedef olarak belirledi.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

16 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Boey için Real Madrid dahil olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Jeunes Footeux'ta yer alan habere göre, Joel Ward'ın yerine yeni bir isim bakan Crystal Palace, Galatasaray'ı ikna etmek için 16 milyon Euro teklif edecek.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Süper Lig'de şampiyonluk için bir kadro oluşturan Galatasaray, Sacha Boey'yi yüksek bir teklif gelmedikçe göndermeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

DURSUN ÖZBEK NE SÖYLEDİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtti.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

"Birçok oyuncumuza teklif var.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

İyi bir kadromuz var. Şampiyonluğa gidiyoruz.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyorüz.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız.

Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz."

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