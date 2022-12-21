Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif!

Uyluk sakatlığıyla geçen ilk sezonunun ardından formasına kavuşan Sacha Boey, Galatasaray'da dikkat çeken bir performans imza atıyor.
Uyluk sakatlığıyla geçen ilk sezonunun ardından formasına kavuşan Sacha Boey, Galatasaray'da dikkat çeken bir performans imza atıyor.
Fransız futbolcunun yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon Sacha Boey'yi yakından takip ediyor.
Habere göre, Ligue 1 ekibi Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında sarı-kırmızılı futbolcuyu hedef olarak belirledi.
16 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Boey için Real Madrid dahil olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyor.
Jeunes Footeux'ta yer alan habere göre, Joel Ward'ın yerine yeni bir isim bakan Crystal Palace, Galatasaray'ı ikna etmek için 16 milyon Euro teklif edecek.
Süper Lig'de şampiyonluk için bir kadro oluşturan Galatasaray, Sacha Boey'yi yüksek bir teklif gelmedikçe göndermeyi düşünmüyor.
DURSUN ÖZBEK NE SÖYLEDİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtti.
"Birçok oyuncumuza teklif var.
Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok.
İyi bir kadromuz var. Şampiyonluğa gidiyoruz.
Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyorüz.
Ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz.
Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var.
Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz.
Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz.
Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız.
Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz."
Boey Fransa'da Dijon ve Rennes formaları giymişti.
Sacha Boey, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı. (NTV)