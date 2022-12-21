Haberler Galatasaray Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisini mağlup ederek son 16'ya kalmayı hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Keçiörengücü maçı öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:12
Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

2022 Dünya Kupası arasından sonra Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda perşembe günü saat 21.00'de Nef Stadyumu'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara, orada da eşitlik devam ederse kazananını seri penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

Ankara'daki ilk maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Keçiörengücü maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

FERNANDO MUSLERA

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

SACHA BOEY

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

VICTOR NELSSON

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

KAZIMCAN KARATAŞ

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

LUCAS TORREIRA

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

BERKAN KUTLU

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray tur peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankara Keçiörengücü maçı 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta?
4 büyükler için flaş transfer iddiası!
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
Başkan Erdoğan 2023 yeni asgari ücret zammı için ilk kez tarih verdi!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan tur peşinde! İşte Buruk'un Keçiörengücü maçı 11'i Aslan tur peşinde! İşte Buruk'un Keçiörengücü maçı 11'i 13:12
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 12:59
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 12:54
Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor 12:44
Isco'nun sözleşmesi feshedildi! Isco'nun sözleşmesi feshedildi! 12:43
Trabzonspor'a dudak uçuklatan gelir! Trabzonspor'a dudak uçuklatan gelir! 12:41
Daha Eski
4 büyükler için flaş transfer iddiası! 4 büyükler için flaş transfer iddiası! 12:31
Göztepe'nin tesellisi Furkan Malak oldu Göztepe'nin tesellisi Furkan Malak oldu 12:26
Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer anılıyor Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer anılıyor 12:24
Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif! Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif! 12:19
Giresunspor Karacabey maçı CANLI İZLE Giresunspor Karacabey maçı CANLI İZLE 12:15
Ochoa İtalya yolcusu! Ochoa İtalya yolcusu! 11:59