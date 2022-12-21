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Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle | GS maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Galatasaray'da Icardi ve Yunus Akgün maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:50
Galatasaray - Keçiörengücü canlı izle | GS maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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