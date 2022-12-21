Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Galatasaray için sezon sonuna dair İtalyan basınından dev bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray için sezon sonuna dair İtalyan basınından dev bir iddia ortaya atıldı.
Sarı kırmızılıların, sezon sonunda Edin Dzeko ile anlaşabileceği öne sürüldü.
Çizme basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Edin Dzeko'ya yapmayı planladığı teklifin ayrıntıları dahi yazıldı.
Haberde, Cimbom'un, Dzeko'ya 2 yıllık kontrat önerebileceği ifade edildi.
Bununla beraber Dzeko'ya önerilecek kontratın, oldukça 'zengin içerikli ve dolu' olduğu ifade edildi.
DZEKO KALMAK İSTİYOR
Boşnak golcünün, geleceğine dair planları için de kritik detaylar ortaya çıktı.
Dzeko'nun ilk etapta, Inter'de yoluna devam etmek istediği biliniyor.
Inter de Dzeko ile yola devam etmek istiyor ancak yeni sözleşme şartları oyuncunun istediği gibi olmayacak.
İtalyan devi, Dzeko'ya 1+1 yıllık teklif yapmak istediğini açıkça dile getirdi.
Şayet Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro bandında yıllık maaş teklifi gelirse, yıldız golcü Inter ile anlaşmayacak.
ICARDI NE OLACAK?
Öte yandan Dzeko'nun Inter'den olası ayrılığı sonrası, mavi siyahlılarda da hareketlilik yaşanacak.
Inter yönetiminin, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin transfer akıbetini yakından takip ettiği biliniyor.
Bununla beraber İtalyan devi, Icardi'nin sezon sonunda nasıl bir manevra yapacağını merak ediyor.
Eğer Galatasaray Icardi'nin bonservisini alamazsa, devreye Inter girecek.
TARAFTARLAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Inter'de, çalkantılı aşk hayatı nedeniyle sıkça eleştirilen Icardi, kendisine olan kötü yaklaşımı ortadan kaldırdı.
İtalyan kulübünün taraftarlarının, Icardi'ye eskisi kadar soğuk olmadığı ifade ediliyor.
LAUTARO MARTINEZ DETAYI
Bununla beraber Inter'in, olası Icardi trasferinde kozu da belli oldu.
PSG'nin, Lautaro Martinez'i istemesi halinde, Inter cephesinin 60 milyon euro + Icardi teklifinde bulunacağı dile getirildi.
ICARDI'NIN DÖNÜŞÜ ZOR
Yaşanan bu gelişmelerler beraber Icardi'nin, Inter'e dönüşünün oldukça zor olduğu aktarıldı.
Icardi, PSG'den 12 milyon euro alıyor ve yıldız isim için Inter'in maksimum ödeyebileceği rakam, 6 milyon euro bandında. Icardi eğer Inter'e gitmek isterse, yıllık maaşından fedakarlık yapmak zorunda.