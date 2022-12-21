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Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için İtalyan basınından, gündemi sarsacak bir iddia geldi. Buna göre Galatasaray, Inter'in Boşnak golcüsü Edin Dzeko için teklif yapmaya hazırlanıyor ve Mauro Icardi, gelecek sezon Inter'e dönebilir. İşte o dev iddianın ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:34
Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Haberde, Cimbom'un, Dzeko'ya 2 yıllık kontrat önerebileceği ifade edildi.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Bununla beraber Dzeko'ya önerilecek kontratın, oldukça 'zengin içerikli ve dolu' olduğu ifade edildi.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

DZEKO KALMAK İSTİYOR
Boşnak golcünün, geleceğine dair planları için de kritik detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Dzeko'nun ilk etapta, Inter'de yoluna devam etmek istediği biliniyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Inter de Dzeko ile yola devam etmek istiyor ancak yeni sözleşme şartları oyuncunun istediği gibi olmayacak.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

İtalyan devi, Dzeko'ya 1+1 yıllık teklif yapmak istediğini açıkça dile getirdi.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Şayet Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro bandında yıllık maaş teklifi gelirse, yıldız golcü Inter ile anlaşmayacak.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

ICARDI NE OLACAK?
Öte yandan Dzeko'nun Inter'den olası ayrılığı sonrası, mavi siyahlılarda da hareketlilik yaşanacak.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Inter yönetiminin, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin transfer akıbetini yakından takip ettiği biliniyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Bununla beraber İtalyan devi, Icardi'nin sezon sonunda nasıl bir manevra yapacağını merak ediyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Eğer Galatasaray Icardi'nin bonservisini alamazsa, devreye Inter girecek.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

TARAFTARLAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Inter'de, çalkantılı aşk hayatı nedeniyle sıkça eleştirilen Icardi, kendisine olan kötü yaklaşımı ortadan kaldırdı.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

İtalyan kulübünün taraftarlarının, Icardi'ye eskisi kadar soğuk olmadığı ifade ediliyor.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

LAUTARO MARTINEZ DETAYI
Bununla beraber Inter'in, olası Icardi trasferinde kozu da belli oldu.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

PSG'nin, Lautaro Martinez'i istemesi halinde, Inter cephesinin 60 milyon euro + Icardi teklifinde bulunacağı dile getirildi.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

ICARDI'NIN DÖNÜŞÜ ZOR
Yaşanan bu gelişmelerler beraber Icardi'nin, Inter'e dönüşünün oldukça zor olduğu aktarıldı.

Galatasaray için dev transfer iddiası! Dzeko geliyor Icardi gidiyor

Icardi, PSG'den 12 milyon euro alıyor ve yıldız isim için Inter'in maksimum ödeyebileceği rakam, 6 milyon euro bandında. Icardi eğer Inter'e gitmek isterse, yıllık maaşından fedakarlık yapmak zorunda.

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