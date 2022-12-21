Aslan hazır

Galatasaray, Dünya Kupası arası sonrası oynayacağı ilk karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, geri dönüşü taçlandırmak isterken bir kazaya uğramamak için as kadrosunu sahaya sürecek. Sarı kart cezalısı Muslera'nın yokluğunda Okan Kocuk kaleyi koruyacak. Defans hattı ise Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan dörtlüsünden oluşacak. Orta sahada Torreira, Oliveira ve Mertens üçlüsü görev yapacak. Forvet hattında ise Kerem, Barış Alper ve Gomis gol ayağı olacak. Bu karşılaşma aynı zamanda İstanbulspor maçının da provası niteliğinde olacak.