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Temel atılıyor

Galatasaray, Metin Oktay Kemerburgaz Spor Kompleksi'nde artık sona gelindi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
Temel atılıyor

Mecidiyeköy'deki binadan 1 milyar TL'nin üzerinde gelir kasasına koyan sarı-kırmızılı kulübün, 10 gün içinde Kemerburgaz'da temel atma töreni yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Kemerburgaz tesislerinin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.


Kehanet tutacak mı?
Arjantin'in Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından gözler Galatasaray'a çevrildi. Astrolog Meral Çolak, 5 Kasım'da "Arjantin" diyerek doğru bir tahminde bulundu. Çolak, 8 Haziran'da da "Fenerbahçe, son haftaya kadar şampiyon denecek ama Galatasaray mucizevi şekilde şampiyon olacak" ifadesini kullanmıştı.


Özbek konuşacak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak. Nef Stadı'nda soruları yanıtlayacak olan Özbek, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak. Canlı alacakları yayın 13.00'te başlayacak.

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