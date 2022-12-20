Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
23. şampiyonluk için mücadele eden sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmak için düğmeye bastı.
Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, hücum hattına mutlaka bir takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Memphis Depay'ı gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların, Barcelona'dan ayrılması beklenen Hollandalı golcünün transferine önemli aşama kaydettiği öne sürülmüştü.
İspanyol medyasında Depay ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber çıkıyor.
İspanyol medyasından Estadiodeportivo'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Memphis Depay, Barcelona'ya geldi ve geleceğine karar vermek için teknik direktör Xavi ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Haberde ayrıca Galatasaray ile ilgili gelişmelere de yer verildi.
Gazete haberinde, "Galatasaray onu istiyor ama şu anda Türkiye Ligi'ne gitmeyi reddediyor" ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki santrfor, İspanya Ligi La Liga'da bu sezon sadece 2 maçta forma giydi.
Kariyerinde 418 maça çıkan Depay, 159 gol ve 96 gol üretti. Kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart gördü.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla 5 maçta görev aldı ve 1 gol attı.
Memphis Depay'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.