Haberler Galatasaray Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona forması giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan Memphis Depay'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmayacağı merak konusu olan Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 12:36
Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

23. şampiyonluk için mücadele eden sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmak için düğmeye bastı.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, hücum hattına mutlaka bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Memphis Depay'ı gündemine almıştı.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Sarı-kırmızılıların, Barcelona'dan ayrılması beklenen Hollandalı golcünün transferine önemli aşama kaydettiği öne sürülmüştü.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

İspanyol medyasında Depay ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber çıkıyor.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

İspanyol medyasından Estadiodeportivo'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Memphis Depay, Barcelona'ya geldi ve geleceğine karar vermek için teknik direktör Xavi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Haberde ayrıca Galatasaray ile ilgili gelişmelere de yer verildi.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Gazete haberinde, "Galatasaray onu istiyor ama şu anda Türkiye Ligi'ne gitmeyi reddediyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

28 yaşındaki santrfor, İspanya Ligi La Liga'da bu sezon sadece 2 maçta forma giydi.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Kariyerinde 418 maça çıkan Depay, 159 gol ve 96 gol üretti. Kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla 5 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Memphis Depay'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'a gelecek mi? Memphis Depay kararını verdi

Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

DİĞER
Onu böyle hiç görmediniz! Burcu Biricik cesaretini konuşturdu! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i bir de böyle görün!
Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! Kapı aralandı 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti: 'Aç, susuz, tuvalet yok...'
Büyükekşi'den flaş açıklama! "Hakemin etrafını saran futbolcular..."
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber!
G.Saray Alberk için teklif yaptı mı? Resmen açıklandı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (20 Aralık Salı)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten Ozan Tufan çıkışı! Transfer... Şenol Güneş'ten Ozan Tufan çıkışı! Transfer... 11:52
Karşıyaka ya tamam ya devam maçına çıkacak Karşıyaka ya tamam ya devam maçına çıkacak 11:30
Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? 11:21
Antalyaspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Antalyaspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 11:18
Sivasspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 11:15
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! 11:13
Daha Eski
Büyükekşi'den flaş açıklama! "Hakemin etrafını saran futbolcular..." Büyükekşi'den flaş açıklama! "Hakemin etrafını saran futbolcular..." 11:08
İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..." İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..." 10:31
Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:15
Beşiktaş'ta 'zorunlu' karar! Gidiyor derken... Beşiktaş'ta 'zorunlu' karar! Gidiyor derken... 10:09
G.Saray Alberk için teklif yaptı mı? Resmen açıklandı G.Saray Alberk için teklif yaptı mı? Resmen açıklandı 10:08
NBA’de Cedi ve Alperen'den 22 sayı NBA’de Cedi ve Alperen'den 22 sayı 09:48