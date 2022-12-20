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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası henüz takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi merak ediliyor. Teknik heyetin, geçtiğimiz günlerde Arjantin'den İstanbul'a gelerek tedavi sürecini hızlandıran yıldız futbolcu için planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 16:03
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Toulouse ile oynana hazırlık maçı sonrası yıldız golcünün son durumuyla ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Buruk, "Oyuncumuzun sakatlığı var. Eğer doktorumuzun ve bizim gözlerimiz kör değilse oyuncumuzun sakatlandığını hepimiz gördük.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Icardi gelip çalışmalara başlayacak. İnşallah 1-2 hafta içinde takım antrenmanlarına başlayacaktır.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli ve düzgün bir insan olduğunu her seferinde hatırlatıyoruz ama bu tür şeyler çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Bunların Galatasaray'ı karıştırmak için kullanılması bizi üzüyor. Doğru doğrudur, saklayacak değiliz.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Oyuncuma güveniyorum ve yanındayım. Geldikten sonra en iyi şekilde onu hazırlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren İcardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu.
Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Salonda bireysel çalışmalara başlayan Icardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

4 OCAK'TAKİ ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHADA

Sabah'ın haberine göre; Icardi en kötü senaryoda 4 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanacak maça yetişecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe sınavında takımını yalnız bırakmayacak olan 29 yaşındaki forvet, derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Arjantinli forvet, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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