GALATASARAY HABERLERİ - Icardi sahalara dönüyor! İşte o tarih

Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti.
Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Toulouse ile oynana hazırlık maçı sonrası yıldız golcünün son durumuyla ilgili konuştu.
Buruk, "Oyuncumuzun sakatlığı var. Eğer doktorumuzun ve bizim gözlerimiz kör değilse oyuncumuzun sakatlandığını hepimiz gördük.
Icardi gelip çalışmalara başlayacak. İnşallah 1-2 hafta içinde takım antrenmanlarına başlayacaktır.
Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli ve düzgün bir insan olduğunu her seferinde hatırlatıyoruz ama bu tür şeyler çıkıyor.
Bunların Galatasaray'ı karıştırmak için kullanılması bizi üzüyor. Doğru doğrudur, saklayacak değiliz.
Oyuncuma güveniyorum ve yanındayım. Geldikten sonra en iyi şekilde onu hazırlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren İcardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu.
Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi.
Salonda bireysel çalışmalara başlayan Icardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.
Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir.
4 OCAK'TAKİ ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHADA
Sabah'ın haberine göre; Icardi en kötü senaryoda 4 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanacak maça yetişecek.
8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe sınavında takımını yalnız bırakmayacak olan 29 yaşındaki forvet, derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.
Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.