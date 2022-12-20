Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Galatasaray kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.
Başta hücum hattı olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom, kaleci transferini de gündemine aldı.
Galatasaray, Okan Kocuk'un hazırlık maçlarında bekleneni verememesi nedeniyle Fernando Muslera'yı yedekleyebilecek bir kaleci kadrosuna katmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'i gündemine almıştı.
Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan 22 yaşındaki file bekçisi, Portimonense ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Portekiz ekibinde forma şansı bulamayan 1.91 boyundaki kaleci, ayrılık kararı aldı.
Türkiye'ye dönmeye karar veren ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu.
EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI
Genç kaleci, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.
2.5+2 YILLIK SÖZLEŞME
Berke Özer'in İstanbul ekibiyle 2.5+2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Bucaspor ve Altınordu altyapılarında forma giyen Berke Özer, 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
2019/2020 sezonunda Westerlo'ya kiralanan Berke, geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılarak Portimonense ile resmi sözleşme imzalamıştı.
22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sadece 2 maçta süre alırken kalesinde 4 gol gördü.
1.91 boyundaki kalecinin Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Berke Özer'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.