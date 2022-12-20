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Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Portimonense'ye transfer olan ancak Portekiz ekibinde forma şansı bulamadığı için Türkiye'ye dönme kararı alan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile de anılan 22 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 13:41
Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Başta hücum hattı olmak üzere birkaç bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom, kaleci transferini de gündemine aldı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Okan Kocuk'un hazırlık maçlarında bekleneni verememesi nedeniyle Fernando Muslera'yı yedekleyebilecek bir kaleci kadrosuna katmak istiyor.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'i gündemine almıştı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan 22 yaşındaki file bekçisi, Portimonense ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Portekiz ekibinde forma şansı bulamayan 1.91 boyundaki kaleci, ayrılık kararı aldı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Türkiye'ye dönmeye karar veren ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI

Genç kaleci, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sadece 2 maçta süre alırken kalesinde 4 gol gördü.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

1.91 boyundaki kalecinin Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Berke Özer'in yeni takımı belli oldu

Berke Özer'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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