Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapsa da son haftalarda formunu yükselten ve Başakşehir karşısında 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na Okan Buruk ve yönetim 3. kaptanlık görevini verdi.
Fotomaç yazarlarından Serkan Korkmaz, Kerem Aktürkoğlu'nun 3. kaptanlığı hakkında yazdı. Galatasaray'ın kamp dönemine de değinen Serkan Korkmaz'ın yazısı haberimizde...
Kerem Aktürkoğlu'nun üçüncü kaptanlığını kutluyorum. Umarım saha içi ve saha dışındaki performansına olumlu yönde katkısı olur. Hayat ve sektörel deneyimim aksi yönde etkileyeceği yönünde şüphe uyandırıyor.