Haberler Galatasaray Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'na 3. kaptanlık verilmişti. Usta yazar Serkan Korkmaz, yazısında bu konuyu değerlendirdi. Serkan Korkmaz, "Kerem Aktürkoğlu'nun üçüncü kaptanlığını kutluyorum. Umarım saha içi ve saha dışındaki performansına olumlu yönde katkısı olur. Hayat ve sektörel deneyimim aksi yönde etkileyeceği yönünde şüphe uyandırıyor." ifadelerini kullandı. İşte Serkan Korkmaz'ın o yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:10
Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapsa da son haftalarda formunu yükselten ve Başakşehir karşısında 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na Okan Buruk ve yönetim 3. kaptanlık görevini verdi.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Fotomaç yazarlarından Serkan Korkmaz, Kerem Aktürkoğlu'nun 3. kaptanlığı hakkında yazdı. Galatasaray'ın kamp dönemine de değinen Serkan Korkmaz'ın yazısı haberimizde...

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Kerem Aktürkoğlu'nun üçüncü kaptanlığını kutluyorum. Umarım saha içi ve saha dışındaki performansına olumlu yönde katkısı olur. Hayat ve sektörel deneyimim aksi yönde etkileyeceği yönünde şüphe uyandırıyor.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Mesela, Oğuzhan Özyakup'ta olduğu gibi. Bence bir takıma kaptan seçilirken, uyruk, yaş ve kontrat eskiliğinden daha önemli kriterler var. Hele hele o takım Galatasaray gibi bir camianın takımıysa...

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Kariyerinin son demlerindeki Muslera birinci, Galatasaray'daki son demlerini yaşayan Gomis'se ikinci kaptan. "Üçüncü kaptanlık" deyip geçmemek lazım.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Galatasaray'ın ciddi rakipler karşısında üç yenilgi, bir galibiyet ve bir beraberlikle tamamladığı kamp dönemi zannımca hayli olumlu geçti.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Takım eksiklerle çalışıp, amaçlar yaparken bir oyun şablonu oluştu ve oyuncu havuzu genişledi.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Örneğin; Okan Hocanın gözdelerinden Barış Alper birkaç farklı forvet rolünde oynamayı hazır göründü. Abdülkerim, takımın savunma liderliğine soyunacak kadar özgüvenli.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Yusuf Demir, yok sayılmayacak kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Yunus da 'tükenmişlik sendromu' belirtilerinden kurtulmuş gibi geldi bana.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Transfer dönemine kadar fazlalıkları ve eksiklikleriyle, önündeki fikstürü az kayıpla geçecek bir Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sezon sonuna kadar taşır.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Bir sol bek, bir golcü (İcardi gel-gitlere devam edecek ve Seferovic ocakta gidecekse), bir savunma jokeri alınması şart.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Ciddi süreler alan genç ve Türk stoperlerin pişmesiyse hayli zaman alacak kanaatindeyim.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Okan Buruk'un işi hiç kolay değil. Gerginliğini hazırlık maçlarındaki hakemlere dahi yansıttı.

Usta yazardan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Üçüncü kaptanlık deyip geçmemek lazım"

Hayli yüksek bir kredisi var. Taraftar desteği tam. Daha sakin olması takımın

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