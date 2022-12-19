Milot Rashica'dan transfer itirafı! Galatasaray...

"DİZİMDE YAŞADIĞIM SAKATLIK KARİYERİMİN KIRILMA NOKTASIYDI"

"Sanırım 6-7 yaşlarındaydım, amcam beni Kosova'da bulunan bir futbol okuluna götürmüştü. Kosova'da çok fazla futbol okulu var ve bu futbol okullarını genelde eski futbol oyuncuları kuruyor. Kosova'dan çok fazla futbolcu çıktığı için onlar da futbolculuk dönemlerinden sonra futbol okulu kurup hocalık yaparak yeni oyuncuların yetişmesini sağlıyorlar. Kosova'da 2-3 tane farklı futbol okuluna gittim. Daha sonra Kosova'nın başkenti Priştina'ya gittim. Orada da birkaç yıl oynadıktan sonra tekrar doğduğum şehre geri döndüm ve FC Vushtrria takımında oynamaya başladım, sonra da Hollanda'ya transfer oldum. Her oyuncunun kariyerinde iyi ve kötü olarak nitelendirebileceği anlar olabiliyor. Benim için de dizimden yaşadığım sakatlık belki kırılma noktası olabilirdi. 15-16 yaşındaydım. Kötü bir sakatlıktı ve kendi kendime 'Futbol kariyerim başlamadan bitti mi yoksa' diye sordum. Gerçekten zor günlerdi. Ancak ailemin, kulübümün ve arkadaşlarımın desteği ile bu zor günleri atlattım. Çok çalıştığımı da eklemek istiyorum. Bunu bir kırılma noktası olarak söyleyebilirim.