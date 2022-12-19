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Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Okan Kocuk'un hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalması sonrası Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir kaleciyi takıma kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer'i gündemine almıştı. Portekiz basını, Galatasaray'ın Berke ile anlaştığını yazarken, taraftarların 22 yaşındaki kalecinin alınmaması için kampanya başlattığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 11:37
Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Dünya Kupası arası öncesi aldığı Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle 2. sıraya kadar yükselen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

İlk 14 hafta itibarıyla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirecek.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Bu doğrultuda dört bir yandan arayışlarını sürdüren Cimbom, kaleye de takviye yapma kararı aldı.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Galatasaray, Okan Kocuk'un hazırlık maçlarında bekleneni verememesi nedeniyle Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci arayışlarına başladı.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Adı eski kalecisi Inaki Pena ile de anılan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Cimbom, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'i gündemine aldı.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Record gazetesinin haberine göre Portimenonse'de yeteri kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki eldivenin, Galatasaray ile anlaştığı ileri sürüldü.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Portekiz ekibinin, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Berke'nin forma bulacağına olan inancını kaybettiği için takımdan ayrılmasına sorun çıkarmadığı yazıldı.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

TARAFTAR İSTEMİYOR

Buna karşılık sarı-kırmızılı taraftarlar, daha önce Fenerbahçe'de oynaması nedeniyle 22 yaşındaki eldivenin alınmaması için kampanya başlattı.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Bucaspor ve Altınordu altyapılarında forma giyen Berke Özer, 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

2019/2020 sezonunda Westerlo'ya kiralanan Berke, geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılarak Portimonense ile resmi sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sadece 2 maçta süre alırken kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

1.91 boyundaki kalecinin Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Berke Özer'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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