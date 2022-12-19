Galatasaray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar

Dünya Kupası arası öncesi aldığı Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle 2. sıraya kadar yükselen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Dünya Kupası arası öncesi aldığı Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle 2. sıraya kadar yükselen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İlk 14 hafta itibarıyla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirecek.
Bu doğrultuda dört bir yandan arayışlarını sürdüren Cimbom, kaleye de takviye yapma kararı aldı.
Galatasaray, Okan Kocuk'un hazırlık maçlarında bekleneni verememesi nedeniyle Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci arayışlarına başladı.
Adı eski kalecisi Inaki Pena ile de anılan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Cimbom, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'i gündemine aldı.
Record gazetesinin haberine göre Portimenonse'de yeteri kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki eldivenin, Galatasaray ile anlaştığı ileri sürüldü.
Portekiz ekibinin, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Berke'nin forma bulacağına olan inancını kaybettiği için takımdan ayrılmasına sorun çıkarmadığı yazıldı.
TARAFTAR İSTEMİYOR
Buna karşılık sarı-kırmızılı taraftarlar, daha önce Fenerbahçe'de oynaması nedeniyle 22 yaşındaki eldivenin alınmaması için kampanya başlattı.
Bucaspor ve Altınordu altyapılarında forma giyen Berke Özer, 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
2019/2020 sezonunda Westerlo'ya kiralanan Berke, geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılarak Portimonense ile resmi sözleşme imzalamıştı.
22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sadece 2 maçta süre alırken kalesinde 4 gol gördü.
1.91 boyundaki kalecinin Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Berke Özer'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.