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Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlar için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyeti sevindiren haber geldi. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda yıldız ismin pazar günü oynanacak İstanbulspor maçında sahada olacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:14
Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenerek Dünya Kupası'na giren Galatasaray'ın hızı hazırlık maçlarında kesildi.

Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Sakat ve eksikleri çok olan sarı-kırmızılı takım, 3 mağlubiyet, 1 beraberliğin ardından Toulouse'u yenerek teselli buldu.

Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Skorlara takılmayan Okan Buruk için en kıymetli kazanç ise Milot Rashica oldu.

Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Son Başakşehir deplasmanında aldığı darbeden dolayı dizinde kemik ödemi oluşan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bir ayda tamamen iyileşti ve liglere ara verildiği için maç kaçırmadı.

Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Sabah'ın haberine göre; Toulouse'a karşı 20 dakika sahada kalan ve hocasını memnun eden Kosovalı yıldız, İstanbulspor ile oynanacak lig maçına kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.

Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Icardi'nin yokluğunda Gomis'i kullanan, Mertens'in yerinde Yusuf Demir'i deneyen, Kerem ve Barış Alper'i rekabete sokan Okan Buruk, Rashica'yı ilk 11'in vazgeçilmezi olarak görüyor.

Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Milot Rashica, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı.

Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol atan Kosovalı futbolcu, Süper Lig'de de 2 asist kaydetti.

Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Sezon sonunda Norwich'e dönecek olan Milot Rashica'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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