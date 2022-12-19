Galatasaray'a müjdeli haber! İstanbulspor maçında sahada

Galatasaray'da gözler yeniden start alacak olan lig ve kupa maçlarına çevrildi.
Galatasaray'da gözler yeniden start alacak olan lig ve kupa maçlarına çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele eden Cimbom, 5. tur maçında perşembe günü Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenerek Dünya Kupası'na giren Galatasaray'ın hızı hazırlık maçlarında kesildi.
Sakat ve eksikleri çok olan sarı-kırmızılı takım, 3 mağlubiyet, 1 beraberliğin ardından Toulouse'u yenerek teselli buldu.
Skorlara takılmayan Okan Buruk için en kıymetli kazanç ise Milot Rashica oldu.
Son Başakşehir deplasmanında aldığı darbeden dolayı dizinde kemik ödemi oluşan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bir ayda tamamen iyileşti ve liglere ara verildiği için maç kaçırmadı.
Sabah'ın haberine göre; Toulouse'a karşı 20 dakika sahada kalan ve hocasını memnun eden Kosovalı yıldız, İstanbulspor ile oynanacak lig maçına kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.
Icardi'nin yokluğunda Gomis'i kullanan, Mertens'in yerinde Yusuf Demir'i deneyen, Kerem ve Barış Alper'i rekabete sokan Okan Buruk, Rashica'yı ilk 11'in vazgeçilmezi olarak görüyor.
Milot Rashica, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol atan Kosovalı futbolcu, Süper Lig'de de 2 asist kaydetti.
Sezon sonunda Norwich'e dönecek olan Milot Rashica'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.