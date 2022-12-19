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Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Sezon sonu şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un listesine yönelen sarı kırmızılı yönetim, Dembele transferi için yoğun mesai harcıyor. Ancak Cimbom'a bu transferde kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:46
Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda golcü arayışları hız kazandı.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Gomis ve Haris Seferovic'ten umduğunu bulamayan sarı kırmızılılar Dembele transferinde ısrarcı.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Okan Buruk'un "iyi bir opsiyon" olarak gösterdiği Moussa Dembele için İngiliz kulüpler devreye girdi.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Nedeni ise Fransız oyuncunun Premier Lig'de yabancı değil İngiliz futbolcu statüsünde oynama şansını elde etmesi...

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

West Ham, Manchester United ve Chelsea'den sonra şimdi de Aston Villa'nın da Dembele'yi kadrosuna ekleme şansını değerlendirmek istediği belirtiliyor.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) kurallarına göre; bir oyuncu 21 yaşına gelmeden önce aynı kulüpte 3 yıl geçirmesi halinde yerli oyuncu statüsü kazanıyor.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

G.Saray, Okan Buruk'un takımda görmek istediği Moussa Dembele için elini çabuk tutmak istiyor.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Cimbom birçok talibi olan Lyon'lu golcüye son olarak Aston Villa'nın da kancayı takması üzerine çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

26 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmeler sıklaştırıldı.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Fransa'dan gelen bilgilere göre ise Dembele karar verme konusunda biraz daha beklemekten yana.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Dembele'nin Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Bu da Fransız forveti piyasanın gözdesi yaptı.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Sezon başından bu yana çıktığı 12 Ligue-1 maçında 2 gol atan oyuncuyla Galatasaray'ın ardından iki Premier Lig kulübü daha ilgilenmeye başladı.

Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!

Şu anda Unai Emery tarafından yönetilen Aston Villa ve Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Crystal Palace'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi.

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