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Galatasaray'a çifte müjde! Oliveira ve Emre Taşdemir...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir sevinci yaşanıyor. İki futbolcu da idmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 20:26
Galatasaray'a çifte müjde! Oliveira ve Emre Taşdemir...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavileri devam eden Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross kendileri için yapılan özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

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